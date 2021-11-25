Büyükşehir Belediye Erzurumspor iç saha başarısını sürdürmeyi hedefliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geride bıraktığı 13 haftada evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanarak hem Süper Lig, hem de 1. Lig'de mücadele ettiği önceki yıllara göre en başarılı iç saha performansıyla dikkat çekiyor.

Mavi-beyazlı ekip, ligde şu ana kadar 8 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik alarak Süper Lig'e çıkma yolundaki iddiasını sürdürüyor.

Erzurum temsilcisi, ligde geride kalan haftalarda sahasında Bursaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adanaspor, Altınordu, Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor'u yenerken Bereket Sigorta Ümraniyespor'a mağlup oldu.

Mavi-beyazlı ekip, deplasmanda ise 2 galibiyet, 2 yenilgi, 1 de beraberlik alarak bu sezon toplam 12 maçta 25 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 14. haftasında İstanbul ekiplerinden Tuzlaspor'a konuk olarak buradan puanla dönmeyi amaçlıyor.

Kulübün asbaşkanı ve basın sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine, sezon başında yeni bir takım kurduklarını ve oyuncuların birbirine iyice alışarak iyi bir ritim yakaladıkların söyledi.

İç ve dış sahada önceki dönemlere göre iyi işler çıkardıklarını belirten Dal, "Geçtiğimiz sezon özellikle sahamızda maç kazanamayarak küme düştük ama bunun birçok sebebi var. Ne hikmetse Kazım Karabekir Stadı'nda oynadığımız maçlarda hep boynu bükük şekilde ayrılıyorduk." dedi.

Dal, bu sene ise tam tersi durum olduğunu ifade ederek, "Geçen sene deplasmanda hem de ligin iyi takımlarına karşı galibiyetler alırken evimizde istediğimiz galibiyetleri alamıyorduk. Bu sezon geride bıraktığımız haftalarda şehrimizde aldığımız sonuçlar yüzümüzü güldürüyor. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de bu devam eder." diye konuştu.

İklim şartlarının futbolcular üzerinde etkili olduğunu dile getiren Dal, şöyle konuştu:

"Baharın gelmesiyle takımın performansı artıyor. Süper Lig'e çıktığımız ilk sezon son altı maçta hedefe ulaştık. Ondan sonraki sezonlarda da mart, nisan, mayıs aralıklarında takımın performansının daha da arttığını gördük. Bu ligde birbirinden güçlü takımlar var ve ikinci ligden gelen takımlar birinci ligde kalmaya çalışır. Kocaelispor, Eyüpspor ve Manisa'nın Süper Lig'i hedeflemesi, Süper Lig'den de düşen takımların da olmasını göz önünde bulundurduğumuzda 10'a yakın takımın Süper Lig hedefiyle oynadığını görüyoruz. İnşallah avantajlı olan takım biz oluruz ve sezon sonunda hedeflediğimiz yerde oluruz."

"Hava şartlarının bile etkilemediği seyirci sayısına ulaştık"

Dal, gelecek hafta Tuzlaspor deplasmanına kazanmak için çıkacaklarını anlatarak, iç saha gibi dış sahada da başarılı bir grafik çizmek istediklerin anlattı.

Maçlara daha fazla taraftarın gelmesi yönünde çağrıda bulunan Dal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzurumspor'un kendi evindeki başarılı grafiğinin sürmesini istiyoruz. Bu anlamda taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Üçüncü, ikinci ve birinci lig ile Süper Lig'de özellikle hava şartlarının bile etkilemediği seyirci sayısına ulaştık. Yine taraftarımıza bize destek olmaları çağrısında bulunuyor ve tek başımıza şampiyon olamayız diyoruz. Aşı olma zorunluluğu, stada giriş protokolleri haliyle onları etkiliyor. Taraftarımızı sahamızdaki bütün maçlarımıza davet ediyoruz. Bu ligi bilen oyuncularla sezon sonu hedefimize ulaşacağız."