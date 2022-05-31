Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Elit Genç Erkekler ve 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Ligi tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Elit Genç Erkekler ve 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Ligi tamamlandı

31.05.2022 12:21
Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Elit Genç Erkekler ve 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Ligi tamamlandı

Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Elit Genç Erkekler Ligi'nde Zeytinburnu Belediye Spor Kulübü, 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Ligi'nde ise Buz Adam Spor Kulübü şampiyon oldu.

Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Elit Genç Erkekler Ligi'nde Zeytinburnu Belediye Spor Kulübü, 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Ligi'nde ise Buz Adam Spor Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Türkiye Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Elit Genç Erkekler Ligi tamamlandı. Final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 5-4 yenen Zeytinburnu Belediyespor sezonu birinci tamamladı.

18 Yaş Altı Genç Kadınlar Ligi'nde ise sezonun final maçında Buz Korsanları'nı 3-2 yenen Buz Adam Spor Kulübü şampiyon oldu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası - Fin halkı takımlarının şampiyonluğunu kutladı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası - Fin halkı takımlarının şampiyonluğunu kutladı Mezitli'nin tenisçileri şampiyon oldu Mezitli'nin tenisçileri şampiyon oldu
Kaynak: AA

Zeytinburnu, Buz Hokeyi, Şampiyon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Elit Genç Erkekler ve 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Ligi tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 12:27:12. #1.13#
SON DAKİKA: Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Elit Genç Erkekler ve 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Ligi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement