Buz Pateni Milli Takımı Olimpiyat Hedefinde - Son Dakika
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Spor

Buz Pateni Milli Takımı Olimpiyat Hedefinde

Buz Pateni Milli Takımı Olimpiyat Hedefinde

Türk buz pateni milli takımı, 2026 Kış Olimpiyatları için kota almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

05.12.2024 11:48
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Buz Pateni Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda başarı elde ederek kış olimpiyatlarına kota almayı hedefliyor.

???????Short track (kısa kulvar sürat pateni) branşında Furkan Akar'ın 2022 yılında Çin'de gerçekleştirilen olimpiyatlarda altıncı, bir yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmasıyla buz pateninde adını duyurmaya başlayan Türkiye, Muhammed Bozdağ'ın bu yılın ocak ayında Güney Kore'de yapılan 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanmasıyla çıkışını sürdürdü.

Muhammet Bozdağ, Toprak Efe Eroğlu, Derya Karadağ, Nisa Nur Fidan ve Mehmet Talha Yıldız'dan oluşan milli takım, bu yıl Gençler Dünya Kupası'nın İtalya ayağında 2000 metre karışıkta beşinci olma başarısı gösterdi.

Milli sporcular, yeni yılda katılacakları organizasyonlarda 2026'da İtalya'da gerçekleştirilecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadele edecek.

"Tarihi başarıya imza atmak istiyoruz"

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Engin Yaşar, AA muhabirine, milli sporcuların her geçen gün tecrübe kazandığını, short track branşında elde edilen başarıların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Engin Yaşar, milli sporcular Furkan Akar ve Muhammed Bozdağ'ın kazandıkları başarılarla gençlere örnek olduğunu dile getirdi.

Tüm çalışmalarının 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik olduğunu aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Artistik buz pateni ve buz dansında 2025 yılında düzenlenecek dünya şampiyonası ve eylülde gerçekleştirilecek son turnuvada kota mücadelesi vereceğiz. Hedefimiz short track branşında hem bireysel hem de takım olarak, artistik buz pateninde de tekler ve buz dansı branşında ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek. Short track branşında daha önce olimpiyatlara takım halinde hiç katılmadık. Furkan Akar bireysel olarak olimpiyatlara katılmayı başaran sporcumuz. Olimpiyatlara ilk defa takım halinde katılarak tarihi başarıya imza atmak istiyoruz. Ayrıca bireysel sporcularımızın da yarışmalarında kürsü hedefimiz var. Bunu da gerçekleştireceklerine inancımız tamdır."

"Sporcuların başarıları altyapımızın sağlam olduğunu gösteriyor"

Engin Yaşar, altyapıya büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Sporcuların başarıları altyapımızın sağlam olduğunu gösteriyor. Olimpik kadro sporcularımız oldukça genç. Kadın sporcularımız uzun süredir uluslararası arenada gözükmüyordu fakat short trackta Elzem Taş, Derya Karadağ gibi altyapıdan önemli sporcularımız var. Short track branşında Kocaeli'yi olimpik kadroda Furkan Akar ve Toprak Efe Eroğlu temsil ediyor. Toprak, aynı zamanda gençler kategorisinde yarışmakta. Kanada, Çin ve Kore'de gerçekleştirilen dünya kupaları kadrosunda yer alan Toprak, gelecekte önemli bir sporcu olacağını göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Burak Demirboğa'nın Türkiye'nin artistik buz pateni branşında yetiştirdiği en iyi sporculardan biri olduğunu belirten Yaşar, "Katılacağı yarışmalarda alacağı derecelerle olimpiyat hedefini gerçekleştireceğine inancım tam. Furkan Akar'a da inancımız tam. Ülkemizi ve ilimizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Samsun, Erzurum, Kocaeli'de uluslararası kamp programları gerçekleştirdiklerini, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkısıyla Erzurum'a uluslararası standartlarda minder sistemi kurarak Yüksek Rakım Kamp Merkezi haline dönüştürme çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yaşar, Erzurum'da kamp yapan Hollanda, Kazakistan ve Almanya ile ortak çalışma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Buz Pateni Milli Takımı Olimpiyat Hedefinde - Son Dakika

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