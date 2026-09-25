Buz pisti kapalı olan Samsunlu patenciler kara antrenmanıyla Polonya'da yarışacak - Son Dakika
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Buz pisti kapalı olan Samsunlu patenciler kara antrenmanıyla Polonya'da yarışacak

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Buz pisti kapalı olan Samsunlu patenciler kara antrenmanıyla Polonya\'da yarışacak
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Samsunlu patenciler, buz pisti bakımda olduğu için kara antrenmanlarıyla çalışıyor. 2-4 Ekim'de Polonya'nın Sanok kentindeki Short Track Danubia Serisi'ne 6 sporcuyla katılacak patenciler, milli takıma girip olimpiyatlarda derece hedefliyor.

SAMSUN Karadeniz Kış Sporları Kulübü sporcuları, buz pistinin kapalı olduğu yaz sezonunda kara antrenmanlarıyla hazırlıklarını sürdürerek uluslararası başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor. Polonya'da düzenlenecek Short Track Danubia Serisi ile sezonu açacak olan Samsunlu patenciler, milli takıma girmeyi ve olimpiyatlarda derece elde etmeyi amaçlıyor.

Samsun Karadeniz Kış Sporları Kulübü, 2023 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalarla kış sporlarında Samsun'un adını ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla duyurmaya devam ediyor. 2025-2026 sezonunda uluslararası arenada 11 madalya ve 3 kupa kazanan kulüp, Türkiye şampiyonalarında 3 derece ve Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Şampiyonası'nda ise toplam 25 madalya elde etti. Samsun Buz Pateni Pisti'nin bakım ve tadilatta olması nedeniyle kara antrenmanlarıyla sürdüren sporcular, 2-4 Ekim tarihleri arasında Polonya'nın Sanok kentinde düzenlenecek Short Track Danubia turnuvasına hazırlanıyor.

2023 yılından itibaren sporcu çalıştırdıklarını belirten Samsun Karadeniz Kış Sporları Kulübü Antrenörü Muhammet Karadeniz, "Hedefimiz sporcularımızı milli takıma gönderip ülkemizi temsil etmelerini istiyoruz. 2025-2026 sezonunda uluslararası arena ve Türkiye'de Samsun adına bir ilki gerçekleştirdik. Yurt dışı yarışmalarında toplam 11 madalya ve 3 tane de kupa kazandık. Bu Samsun adına çok büyük bir gelişme. Türkiye şampiyonalarında da 3 tane sporcumuz dereceye girdi. ANALİG Türkiye Şampiyonası'nda da toplam 25 tane madalya kazandık. Hedeflerimiz 2026-2027 sezonuna hazırlık yapmak. Yaklaşık 3 hafta sonra yarışma sezonlarımız açılıyor. İlk yarışmamız da Polonya'da. Salonumuz kapalı olduğu için çalışmalarımıza buz dışında devam ediyoruz" dedi.

POLONYA'YA 6 SPORCU İLE KATILIYORUZ

Polonya'ya 6 sporcu ile katılacaklarını ifade eden Karadeniz, "Önümüzdeki Polonya yarışması, Short Track Danubia Serisi diye geçiyor. 2-4 Ekim arasında olacak. Kulübümüzden sporcularımız yarışmaya katılacak. Polonya'dan sonra Macaristan ve Sırbistan'da da uluslararası yarışmalarımız olacak. Muhtemelen de Ekim ayında Türkiye'deki yarışmalarımız da başlayacak. Çalışmalarımıza şuanda buz dışı olarak devam ediyoruz. İnşallah yarışmalardan güzel sonuçlar alarak bu sene yaşı büyük olan sporcularımızı milli takıma göndermeyi, küçük sporcularımızın da dereceler almalarını umuyoruz. Polonya'ya kulübümüzden toplam 6 sporcu katılacak. Hedefimiz de orada dereceye girmek. Bu yarışmaların 3 etabı oluyor. Bu 3 etap sonunda ilk 8'e giren sporcular Avrupa'da final yarışmasına katılıyor. İnşallah final yarışmalarına da katılıp derece elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

HEDEFİM MİLLİ TAKIM BARAJINI GEÇMEK

Amaçlarının milli takıma girmek olduğunu ifade eden sporcu Asya Gülce Naz, "2025 yılında Erzurum'da düzenlenen Türkiye Federasyon Kupaları yarışmasında ikinci oldum. Amacım milli takım barajını geçip, ülkemizi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmek" dedi.

6 yaşında olan Melis Tekin ve Eymen Hakan Özhan ise, buz patenine yeni başladıklarını ve hedeflerinin Türkiye'nin en iyi sporcusu olmak olduğunu söyledi.

Sporcu velileri de, çocuklarının yıllardır buz pateni ile ilgilendiklerini, tadilat nedeniyle kapalı olan buz pateni pistlerine rağmen çocuklarının karada antrenman yaparak başarılar elde ettiklerini söyledi.

Kaynak: DHA
PolonyaSporSon Dakika

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