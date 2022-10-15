Çağdaş Atan: "Hayallerimiz bütçelerimizden büyük" - Son Dakika
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Çağdaş Atan: "Hayallerimiz bütçelerimizden büyük"

15.10.2022 23:26

- Çağdaş Atan: "Hayallerimiz bütçelerimizden büyük" Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Oyuncularımın alınlarından öpüyorum" Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray galibiyetinin ardından, "Hayallerimiz, bütçelerimizden büyük" dedi.

- Çağdaş Atan: "Hayallerimiz bütçelerimizden büyük"

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan:

"Oyuncularımın alınlarından öpüyorum"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray galibiyetinin ardından, "Hayallerimiz, bütçelerimizden büyük" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Yukatel Kayserispor'da 3 puan sevinci yaşanıyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok iyi bir oyun oldu bence. Çok iyi planladığımız, kurguladığımız, bire bir baskıyı çok iyi yaptığımız, kazanıp geçişler yakaladığımız. Rakibi kenardan ortaya atmaya ittik, bunu nitekim 44 tane orta atmışlar. Merkezde güçlü durduğumuzda bunları çok rahat savuşturabileceğimizi biliyorduk. Kat ettiğimiz mesafe 117 bin 500, ligin ortalaması 112 bin. Hatay maçından sonra bizim için en yüksek mesafe. Bu da oyuncularımın maçı ne kadar istediğini, ne kadar mücadele ettiğini gösteriyor. 18 tane şutumuz var. Belki 5 tanesi isabetli ama çok az farkla auta giden 2-3 tane pozisyonumuzun çok net gol pozisyonu olduğunu söyleyebiliriz. İkinci yarının başında Mensah, Gavranovic ve Emrah ile yakaladığımız pozisyonlar var. Oyunu daha rahat hale getirebilirdik. Tek geliştirmemiz gereken topa daha fazla sahip olabilirdik. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Galatasaray gibi bireysel yetenekleri çok üst düzey bir takıma karşı çok olumlu bir performans gösterdik bugün. Sezon başında transfer tahtası kapalı olduğundan dolayı herkesin 'düşer' gözüyle baktığı Kayserispor'u, başkanımızın vizyonuyla bir hayal kurduk. Sloganımız da 'Hayallerimiz bütçelerimizden büyük' idi. Çünkü biz oyunu hiçbir zaman oyuncu üzerinden okumuyoruz" dedi.

"Oyuncularımın alınlarından öpüyorum"

Takımını tebrik eden Atan, "Şu an iyi bir konumdayız daha iyisi olabilir. Şu an ayaklarımız yere basıyor, hedeflerimiz kendi içimizde var. İlk günden beri söylediğim, önemli olan Kayserispor'un bu sene hem iyi oynayarak hem genç sporcu yetiştirerek sezonu iyi bir yerde tamamlaması. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kazansak da kaybetsek de müthiş oynadılar. Alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Kayserispor, Çağdaş Atan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: 'Hayallerimiz bütçelerimizden büyük' - Son Dakika

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