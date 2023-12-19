 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çalımbay: İki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Çalımbay: İki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oynayacakları iki maçın önemine değinerek, 'İkisini de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka alınması gereken maçlar. Başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak' dedi.

19.12.2023 - 19:09,  Güncelleme: 19:10
Abone Ol

- Rıza Çalımbay: "Önümüzdeki iki maçı da kazanmamız gerekiyor"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oynayacakları iki maçın önemine değinerek, "İkisini de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka alınması gereken maçlar. Başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak" dedi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen ödül töreninde, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süleyman Seba özel ödülünün sahibi oldu. Çalımbay törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Böyle bir ödüle layık görüldüğü için teşekkür eden Rıza Çalımbay, "Ben de futbol hayatımın başından itibaren diyaloglara girmeden işime baktım. Bunun da ödül getirmesinden dolayı çok mutluyum. Futbol hayatımda da antrenörlük hayatımda da nasıl başladıysam aynı" ifadelerini kullandı.

Önlerinde iki tane maçları olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "İkisini de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka alınması gereken maçlar. Başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak" şeklinde konuştu.

"Böyle şeyler oluyor, futbolun içinde var"

Kadro dışı kalan 5 futbolcuyla ilgili sorulan soruya Rıza Çalımbay, "Bu bir tek bizde olan bir şey değil. Her ülkede, her takımda olan bir şey. Disiplinsiz olabilir. Kulübe karşı gelmiş olabilir, arkadaşlarla diyalogları kötü olabilir ya da performansı düşük olabilir. Böyle şeyler oluyor. Futbolun içinde var. Şu anda da bizde yaşanıyor. Burada en önemlisi kulübün menfaati. Yönetim de öyle bir karar verdi. Söylenecek bir şey yok" diye cevap verdi.

Takımdaki sakat futbolcuların durumu için ise Çalımbay, "Bu konuyu doktorlar daha iyi biliyor. Onun için de sürekli olarak onlar açıklama yapıyorlar. Çünkü onlar çalışıyorlar. Kimin oynayıp, kimin oynayamayacağını maçtan bir gün önce bize söylüyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Çalımbay: İki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Süleyman Seba, Rıza Çalımbay, Beşiktaş, Spor, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çalımbay: İki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:30 Husiler, "ABD yaptıklarının sonuçlarına katlanır" deyip gözlerini kararttılar: İsrail gemilerini vurmaya devam edeceğiz
17:30 Adana'da özçekim yapmak isteyen kadına tren çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 20:47:23. #1.11#
SON DAKİKA: Çalımbay: İki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement