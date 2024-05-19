Çameli\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtına Çelenk Sunumun ardından Çameli İlçe Stadında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti. Milli mücadelenin 105. yılı dolayısıyla Çameli İlçe Stadında gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve eşi Büşra Purtul Sözen, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan, Cumhuriyet Savcısı Fatih Özbek, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amir Vekili Volkan Mıdık, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Dağlı ve protokol üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen törenle büyük coşku yaşandı. İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan etkinliğe katılan okullar ve vatandaşların bayramını kutladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak lise öğrencilerinin şiirlerini okuması, halk oyunu gösterileri, jimnastik gösterileri, kule gösterileri, zeybek oyunları coşkuyla sergilendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ın 105. yılı münasebetiyle Çameli'nde farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda ve müsabakalarda dereceye girenlerin ödülleri İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Cumhuriyet Savcısı Fatih Özbek tarafından verilmesinin ardından bando eşliğinde geçit töreni düzenlendi. İlçede gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı finalinde ise gökyüzü dolduran rengarenk uçurtmalar renk şöleni sergiledi. - DENİZLİ