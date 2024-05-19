Çameli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çameli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu

Çameli\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu

Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Törenlerde çeşitli etkinlikler düzenlendi ve ödüller verildi.

19.05.2024 16:49  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtına Çelenk Sunumun ardından Çameli İlçe Stadında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti. Milli mücadelenin 105. yılı dolayısıyla Çameli İlçe Stadında gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve eşi Büşra Purtul Sözen, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan, Cumhuriyet Savcısı Fatih Özbek, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amir Vekili Volkan Mıdık, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Dağlı ve protokol üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen törenle büyük coşku yaşandı. İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan etkinliğe katılan okullar ve vatandaşların bayramını kutladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak lise öğrencilerinin şiirlerini okuması, halk oyunu gösterileri, jimnastik gösterileri, kule gösterileri, zeybek oyunları coşkuyla sergilendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ın 105. yılı münasebetiyle Çameli'nde farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda ve müsabakalarda dereceye girenlerin ödülleri İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Cumhuriyet Savcısı Fatih Özbek tarafından verilmesinin ardından bando eşliğinde geçit töreni düzenlendi. İlçede gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı finalinde ise gökyüzü dolduran rengarenk uçurtmalar renk şöleni sergiledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

19 Mayıs, Denizli, Gençlik, Çameli, Spor, Kutlamalar, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çameli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:00 İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:40:08. #1.12#
SON DAKİKA: Çameli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement