Çameli, Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonasına 2025 Hazırlıklarına Başladı

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- Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonasına ilk kez ev sahipliği yapan Çameli, 2025 hazırlıklarına başladı

DENİZLİ - Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilk kez ev sahipliği yaptıkları Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası (Paragliding World Cup) 2024'ü başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Denizli Valiliği, Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Çameli semalarında 7 gün boyunca yaşattığı görsel bir şölenin ardında sonra erdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. 3 Ağustos Cumartesi günü start alan şampiyona, bir haftalık görkemli bir mücadelenin ardından dün sonra sona erdi. 30 ülkeden 115 sporcunun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Çameli semalarını renklendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmacılar, Çameli Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden başlayan serüvenleri boyunca görsel şölen sunulurken, yamaç paraşütü pisti profesyonel sporcular tarafından tam not aldı.

Çameli'nin bundan böyle yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacağını ve çeşitli ülkelerden sporcuları ağırlamaya devam edeceğine işaret eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bir şampiyonanın da bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 30 ülkeden 115 sporcunun katıldığı World Cup Çameli 2024 yarışmasını alnımızın akıyla tamamlamış durumdayız. Biz yaklaşık 15 yıldır kaymakamlığımızla beraber Dünya Şampiyonasını için yoğun emekler harcadık ve ilk defa yaptık. Bütün ekibin katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar Valimiz, Kaymakamımız, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve diğer ekip arkadaşlarımız yarışmada devamlı yanımızdaydı. Yapmış olduğumuz Yaylacık Yamaç Paraşüt Pistini güzel bir noktaya getirdik. Tabi bu çalışmada Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Gençlik Spor ve İl Müdürlüğümüz çok katkılarda bulundular. Bu yıl ki yapmış olduğumuz Dünya Şampiyonasını ilk defa yaptık. Katkılarından dolayı Valimize, Kaymakamımıza, World Cup Başkanımız Goran Dimiskovski'ye, Gençlik Spor İl Müdürlümüze, GEKA Genel Sekterlerine, İl Sağlık Müdürlüğümüze, AFAD ve Orman Müdürlüğümüze, Meteoroloji Müdürlüğümüze, Jandarma Teşkilatımıza ve bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2025'de görüşmek üzere" dedi.

"2025'te daha geniş bir organizasyon olacak"

Paragliding World Cup Başkanı Goran Dimiskovski ise Çameli'nde böyle bir şampiyona düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Burada yıllardır devam eden birçok yatırım yapıldı. Yatırımların hepsi için özellikle Denizli Valisine, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ve Çameli Belediyesine buraya harcadıkları emek için çok teşekkür ederim. Dünya Kupasının amacı sporun gelişmesini sağlamak ve bu katkıyı yapan herkese sporcular adına çok teşekkür ediyorum. 2025'de ise bundan daha iyi organizasyon yapabilmek için buraya döneceğiz" diye konuştu.

Yarışma sonuçlarına göre Genel Klasmanda birinci Martin Jovanoski, ikinci Violeta Jimenez, üçüncü Nicholas Greece oldu. Kadınlar klasmanında birinciliği Violeta Jimenez, ikinciliği Katalin Juhasz, üçüncülüğü ise Silvia Buzzi Ferraris elde etti. Takımlar sıralamasında ise birinci Flymaster, ikinci Ozone, üçüncü Flow Paragliders oldu. Dereceye giren takım ve sporculara ödülleri Vali Ömer Faruk Coşkun, İlçe Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından takdim edildi.

Yerli ve yabancı paraşütçüler Çameli'ye hayran kaldı

Çameli'nde harika 7 gün geçirdiklerini kaydeden paraşütçüler ise "Çameli'nen Gölhisar'a geldik. Yaklaşık 80 kilometrelik bir uçuştu. Çok güzel bir yer. Diğer yabancı arkadaşlarla da konuştum onlarda burayı çok beğendiler. 13-14 yıldır Çameli'ye gelip uçuyoruz. Dünyaca tanınan bir yer. Buranın birçok yönden başarılı. Özellikle mesafe yönden başarılı. Birçok kulüp buraya gelip eğitimlerini burada yaparlar. Yarışmaya gelen 30 ülkeden 115 sporcunun birçoğu buraya tekrar gelmek istediklerini belirtiler. Biz burada olduğumuz için sürekli buraya gelip uçuyoruz. Diğer güzelliği ise bu yaz aylarında klimalı odada gibi serin olması" ifadelerini kullandılar.