Çanakkale\'de Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Farkındalık Maçı Yaptı

Çanakkale'de Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, down sendromu konusunda farkındalık için kent protokolüyle basketbol maçı yaptı.
Dünya Şampiyonası öncesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'nde "Engelsiz Kampüs" mottosuyla hazırlıklarına devam eden Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, çalışmalarını Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda sürdürüyor.
Takımın programları çerçevesinde üniversite ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu işbirliğiyle, sporcular down sendromuna dikkati çekmek için kent protokolüyle basketbol oynadı.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, maç öncesi yaptığı konuşmada, milli takımı üniversitelerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Erenoğlu, "Federasyon temsilcilerimiz çok büyük destek sağlıyorlar. Biz de ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve üniversitemizin spor birliği tarafından böyle güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Amacımız farkındalık oluşturmak. Bir gösteri maçı olacak bu. Rakibimiz son derece dişli. Kendileri sahaya çıkmak için hazır. Bu gücü kendilerinde gördük." dedi.
Milli Takım Baş Antrenörü ve Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Sorumlusu Ufuk Bulut ise özel sporcuları Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde tanıtmak için çalıştıklarını anlattı.
Bunun için çalışmaya yerelden başlamak gerektiğini vurgulayan Bulut, "Çanakkale bizim için bir başlangıç noktası oldu. Çocuklarımızın keyfi çok yerinde. Sahaya çıkmak için heyecanla bekliyorlar. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Karşılaşma sonrası takımlar birbirlerine anı madalyalarını takdim etti.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin devam eden soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde özel bir jet, otoyola inmeye çalışırken bir otomobile çarptı. Özel jet, çarpmanın etkisiyle alev topuna döndü.
Son Dakika › Spor › Çanakkale'de Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Farkındalık Maçı Yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?