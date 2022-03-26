Çankaya Futbol Kulübü: 0-0 - Son Dakika

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Taner Tuncer (x), Mehmet Büyükyılmaz (x), Vedat Güneş (x)

KARŞIYAKA: Yusuf (xx) - Aykut (xxx), Cenk (xx), Metin (xx), Özgür (xx), Mustafa Aşan (xx), Fatih Ergen (xx) (Dk. 88 Samican), İhsan Furkan (x) (Dk. 68 Kerem xx), Abdülkadir (x), Namık Barış (xxx), Fatih Taşdelen (xx) (Dk. 83 Can Muhammet)ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Hüseyin (xxx) - Yusuf (xx), Rahmi Muhammet (xxx), Mücahit (x) (Dk. 46 Berkay xx), Haydar (xx), Süleyman (xx), Bilal (xx), Adnan Emir (x), Enis (xx), Abdulkadir (x) (Dk. 68 Görkem Can xx), İbrahim Mirza (x) (Dk. 78 Yasin xx)SARI KARTLAR: Berkay, Haydar ( Çankaya FK)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 3 galibiyetle alt sıralarla bağını koparıp gözünü Play-Off yarışına çeviren Karşıyaka, iç sahada Çankaya Futbol Kulübü önünde fren yaptı: 0-0.Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta rakibine diş geçiremeyen Kaf-Kaf, sahadan golsüz beraberlik ve 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla grupta yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, 37 puana ulaştı. Çankaya FK da puanını 37 yaptı.Karşıyaka'da maç öncesi teknik direktör Erman Güraçar ilk 11'de tek zorunlu değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Ertuğrul'un yerine defansın sağında Aykut görev yaparken iyileşen Samican takıma dönüp yedek soyundu.9'uncu dakikada Karşıyaka'da Fatih Ergen'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşu ceza sahada Cenk kafayla ağlara yolladı ancak hakem yardımcısının bayrağıyla ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.20'nci dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Sol kanattan hareketlenen Namık Barış'ın ceza sahasına girmeden çaprazdan müthiş şutunu kaleci Hüseyin son anda kornere çeldi.25'inci dakikada Karşıyaka'nın penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı. Hakem Taner Tuncer, Çankaya FK ceza sahasında konuk ekipten Adnan Emir'in topa eliyle müdahalesine devam kararı verdi.İlk yarı golsüz bitti.72'nci dakikada Karşıyakalı Abdülkadir sağ çaprazdan ceza alanına girip topu Aykut'un önüne çıkardı, Aykut'un sert şutunu kaleci Hüseyin kurtardı. 77'nci dakikada Abdülkadir'in ceza sahası dışından şutu kalecide kaldı.81'inci dakikada Fatih Ergen'in yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda top üstten auta çıktı.

Maç 0-0 sonuçlandı.

- İzmir