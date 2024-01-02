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Carlo Ancelotti: Arda Güler yarın forma giyebilir - Son Dakika
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Carlo Ancelotti: Arda Güler yarın forma giyebilir

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarınki maçta forma giyebileceğini açıkladı. Ancelotti, takıma birçok oyuncunun dönmesinin iyi haber olduğunu belirtirken, Arda Güler'in iyileştiğini ve yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaştığını söyledi. Ancak genç oyuncunun acele etmemesi gerektiğini vurgulayan Ancelotti, yarınki maçta Arda'ya süre vermeyi düşündüğünü ifade etti.

Carlo Ancelotti: Arda Güler yarın forma giyebilir
02.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 15:31
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın forma giyebileceğini söyledi.

Ancelotti, ligin 19. haftasında yarın Mallorca ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için yarın iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya, "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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