Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı

Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
04.03.2026 18:27  Güncelleme: 18:28
Katar'da görev yapan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, bölgede yaşanan şiddetli çatışmalar hakkında konuştu. Mancini, ilk patlamaları kilisede ayin yaptıkları sırada duyduğunu belirtirken, ''Herkes korkmuş bir şekilde etrafa kaçmaya başladı. Gözlerinizde ölüm korkusu oluyor. Sevdiklerinizi düşünüp, bir an önce sağlıklı, güvenilir bir yer bulmayı amaçlıyorsunuz. Bomba sesleri kulağının dibinde yankılandıkça şoka giriyorsun.'' dedi.

Katar'ın Al Sadd takımında görev yapan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, bölgede yaşanan şiddetli çatışmalarla ilgili konuştu.

''KİLİSEDE AYİN YAPARKEN 5-6 PATLAMA DUYDUM''

İlk patlamaları kilisede ayin yaptıkları sırada duyduğunu belirten Mancini, ''Telefonum Arapça mesajlarla çaldı ve beş altı patlama duydum. Alarmlar çaldığında kilisede ayin yapıyorduk ve hemen eve gitmemiz ve dışarı çıkmamamız emredildi. Annem endişeli bir şekilde beni aradı, ama şimdilik rahat olabilir. Son birkaç gündür haberleri takip ediyoruz ve Körfez'deki güçlerin konuşlandırılması göz önüne alındığında, bir şey olabileceğini düşündük, ancak diplomasinin galip geleceğini umduk.'' dedi.

''KORKU DOLU DAKİKALAR YAŞADIM''

Patlamaları duyduğu anda yaşadıklarına değinen Mancini, ''Herkes korkmuş bir şekilde etrafa kaçmaya başladı. Gözlerinizde ölüm korkusu oluyor. Sevdiklerinizi düşünüp, bir an önce sağlıklı, güvenilir bir yer bulmayı amaçlıyorsunuz. Bomba sesleri kulağının dibinde yankılandıkça şoka giriyorsun. Korku dolu anlar yaşadım.'' ifadelerini kullandı.

