Çavuşoğlu'ndan Alanyaspor'a Destek Ziyareti - Son Dakika
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Çavuşoğlu'ndan Alanyaspor'a Destek Ziyareti

Çavuşoğlu\'ndan Alanyaspor\'a Destek Ziyareti

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor'u ziyaret ederek destek sözü verdi.

17.09.2024 17:45
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Dışişleri eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor'u ziyaret etti. Alanyaspor'un her zaman yanında olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Alanya'ya borcumuz ödemekle bitmez" dedi.

Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor'u ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'nın da katıldığı ziyarette konuşan Çavuşoğlu, Corendon Alanyaspor'un ligin ilk 5 haftasında istediği sonuçları alamadığını ancak iyi bir kadroya sahip olan takımın kalan maçlarda iyi sonuçlar alacağına inandığını söyledi.

"İyi günde de kötü günde de Alanyaspor'umuzun yanındayız"

Memleketi Alanya'ya borcunun ve görevinin çok olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Alanya'ya borcumuz ödemekle bitmez. O nedenle görevimizi severek yapıyoruz. Başkan Hasan Çavuşoğlu ağabeyim olduğu için değil, kendisinin de daha önce yönetimde olduğu dönemlerde, diğer başkanların dönemlerinde de elimizden gelen desteği verdik. 14 yıl önce uçurumda olan bir Alanyaspor'un kat ettiği mesafe gerçekten Türkiye'de herkesin takdirini kazandığı gibi artık Alanyaspor adından sıkça bahsedilen bir kulüp oldu. Bu bir başarıdır. Sizin fedakarca çalışmanız sayesinde Alanyaspor bu büyük başarıyı elde etti. İyi günde de kötü günde de Alanyaspor'umuzun yanındayız" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Teknik Direktör Fatih Tekke, kulübe katkılarından dolayı Mevlüt Çavuşoğlu'na üzerinde ismi yazan 7 numaralı formayı takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çavuşoğlu'ndan Alanyaspor'a Destek Ziyareti - Son Dakika

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