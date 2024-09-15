Çayırova Belediyesi, Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi, Sezona Galibiyetle Başladı

Çayırova Belediyesi, Sezona Galibiyetle Başladı

Türkiye Basketbol Ligi'nin açılış haftasında Çayırova Belediyesi, İstanbul Anka Spor'u 86-59 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maç öncesinde hayatını kaybeden İlkan Karaman için anma töreni düzenlendi.

15.09.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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Türkiye Basketbol Ligi'nin açılış haftasında rakibi İstanbul Anka Spor'u konuk eden Çayırova Belediyesi, sahadan 86-59 galip ayrıldı. Maçtan önce geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İlkan Karaman için anma töreni düzenlenirken, salonda duygusal anlar yaşandı.

Geçtiğimiz yıllarda aldığı iki şampiyonlukla birlikte Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen ve geçtiğimiz sezon burada Play-Off oynama başarısı gösteren Çayırova Belediyesi, yeni sezona kendi seyircisi önünde galibiyetle başladı. Ligin yeni ekiplerinden İstanbul Anka Spor'u sahasında ağırlayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmaya Diante Watkins, Murat Atar, Hamit Sezaver, Mert Ulutaş ve Koray Çekici ilk beşiyle çıktı. Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde sezona galibiyetle başlamak isteyen Çayırova, iyi oyunla genç rakibini 86-59 mağlup etmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezon Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın formasını giyen ve trafik kazası sonucu geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren eski milli basketbolcu İlkan Karaman unutulmadı. Karaman'ın 37 numaralı forması Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı tarafından emekli edilerek salona asılırken, Çayırova Belediyesi basketbolcuları, ısınmaya İlkan Karaman'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtler ile çıktı. İlkan Karaman için düzenlenen anma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Can Altıntığ ise "Seni hiç unutmayacağız İlkan" dedi.

Maça etkili başlayan İstanbul Anka Spor, ilk çeyreği 22-16 önde kapattı. Tecrübeli ve yetenekli oyuncularının oyuna ağırlığını koymasıyla birlikte oyuna dengeyi getiren ve öne geçen Çayırova Belediyesi, ilk yarıya 36-33 önde girdi. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte savunma sertliğini artıran Çayırova Belediyesi, son periyoda girilirken 66-44 öndeydi. Maçın son çeyreğinde de üstünlüğü elden bırakmayan Çayırova, karşılaşmadan 86-59 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu attığı 20 sayıyla Eray Aydoğan olurken, Diante Watkins ve Oğuzhan Kızıl'ın 11'er sayısı da galibiyette büyük rol oynadı.

Sezona galibiyetle başlayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nı tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada, "Yeni sezona galibiyetle başladık. Sahamızda İstanbul Anka Spor'u 86-59 yenen basketbol takımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Çayırova Belediyesi, ligin ikinci haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'un rakibi olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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