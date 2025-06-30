Çaykur Rizespor 2025-26 Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor 2025-26 Sezonuna Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor 2025-26 Sezonuna Hazırlanıyor
30.06.2025 20:29
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Rizespor, 2025-26 sezonuna hazırlanırken, transfer çalışmalarını ve genç oyuncu politikasını sürdürecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2025-26 sezonu hazırlıklarına başladı. Antrenmanda oyuncularla buluşan Çaykur Rizespor Kulüp Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Rizespor, transferde az hata yapan, genç oyuncu politikasını sürdürmekten kararlı olan bir kulüptür. Bu sezon da gecikmeden, doğru tercihlerle taraftarımıza güzel bir kadro sunacağımızı düşünüyoruz. Süper Lig'e renk katma konusunda bu yılda iddialıyız ve her sezon üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, 2025-26 sezonu hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Yeşil-mavililer sezonun ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Çaykur Rizespor Kulüp Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, idmanda oyuncularla buluşup, selamlaştı. Futbolcularla kısa sohbet eden Bakır, ardından saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Sezonun hepimiz için, sizler için, bizler için ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Umarım Rizespor için, Türk futbolu için, geçen yıla oranla çok daha iyi bir sezon yaşarız. Türk futbolu adına seyir zevki yüksek, kazasız belasız, birlik lig olur temennisini iletelim. Bugün itibarıyla sezonu açtık. Planlarımızı erken yaptık ve birçok kulübe göre daha erken başladık. Amacımız, sezona hazır girmek. Bu sene birkaç oyuncumuz ayrıldığı için takımımız birkaç takviyeyle beraber lige başlayacak. Onun öncesince hocamız bu hazırlık sürecinin uzun olmasını istedi ve tüm planlama hocamızın bilgisi ve talebi doğrultusunda yapıldı. Şu an Rize'deyiz ve 9 Temmuz'a kadar burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ardından Erzurum kampı ile devam edeceğiz "diye konuştu.

'SÜPER LİG'E RENK KATMA KONUSUNDA İDDİALIYIZ'

Transfer süreciyle ilgili soruları yanıtlayan Bakır, "Transferle ilgili biz şuan için birçok bölgeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kale, defans, orta saha ve forvet kısmında arayışlarımız var. Taraftarlarımızın bu konudaki beklentilerini duyuyoruz. Medyada yer alan haberleri biz de takip ediyoruz. Kulüp menfaatleri kapsamında Rizespor, kendi imkanları doğrultusunda bilinçli ve doğru adımlar atarak, gecikmeden en doğru transferi yaparak sezona başlamak istiyor. Amacımız bir an önce kadromuzu oluşturmak. Geç kalmadan hocamıza tam kadromuzu sunabilmek. Transferin kendi içinde aşamaları var. Bu aşamaların bir kısmı kulüplerin kendi içerisinde mahrem diye adlandırdığı alanlar, bir kısmı piyasa koşulları, bir kısmı da Rize şehri tercih anlamında bazı dezavantajlar yaşıyor. Kulübümüzün bu anlamda çok önemli özellikleri var. Bu bizim elimizi güçlendiriyor ama şehrin coğrafi konumu ve sosyal yaşam koşulları zaman zaman önümüze çıkan en büyük engellerden bazıları. Ama son 3 yılda bu konuda önemli bir yol kat ettik. En azından takım iskeleti oluşturmayla ilgili oyuncularımızdan aldığımız dönüşler oldukça sevindirici. Rizespor, transferde az hata yapan, genç oyuncu politikasını sürdürmekten kararlı olan bir kulüptür. Bu sezon da gecikmeden, doğru tercihlerle taraftarımıza güzel bir kadro sunacağımızı düşünüyoruz. Süper Lig'e renk katma konusunda bu yılda iddialıyız ve her sezon üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor 2025-26 Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika

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