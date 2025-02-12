Çaykur Rizespor, Ara Transfer Döneminde Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizespor, Ara Transfer Döneminde Kadrosunu Güçlendirdi

Çaykur Rizespor, Ara Transfer Döneminde Kadrosunu Güçlendirdi

Çaykur Rizespor, 2024-25 ara transfer döneminde 7 futbolcu alırken, 9 oyuncuyla yollarını ayırdı. Takım, Berkay Özcan, Efe Doğan, Samet Akaydın ve Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı.

12.02.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇAYKUR Rizespor, 2024-25 ara transfer döneminde kadrosuna 7 futbolcu katarken, 9 oyuncuyla da yolları ayırdı.

Çaykur Rizespor, 2024-25 ara transfer dönemini tamamladı. Kadrosuna 7 yeni oyuncu katan yeşil-mavililer 9 oyuncuyla da yolları ayırdı. Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde kadrosuna; Başakşehir'den Berkay Özcan'ı, Bucaspor 1928'den Efe Doğan'ı, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı, Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katarken, 24 Erzincanspor'da Eren Emre Aydın, Edirnespor'da Hüseyincan Kırıkcı ve Kepezspor'da Remzi Kolcuoğlu, kiralık olarak gittikleri takımlarından geri döndü.

9 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI

Ara transfer döneminde Çaykur Rizespor, İbrahim Pehlivan, Benhur Keser, Anıl Yaşar, Eren Emre Aydın, Canberk Yurdakul, Remzi Kolcuoğlu, Hüseyin Kırıkcı, Efe Geçim, Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı.

GELENLER

Berkay Özcan (Başakşehir)

Efe Doğan (Bucaspor 1928)

Samet Akaydın (Fenerbahçe)

Abdulkadir Ömür (Hull City)

Eren Emre Aydın (24 Erzincanspor)

Hüseyincan Kırıkcı (Edirnespor)

Remzi Kolcuoğlu (Kepez spor)

GİDENLER

İbrahim Pehlivan (MKE Ankaragücü)

Benhur Keser (Esenler Erokspor)

Anıl Yaşar (Esenler Erokspor)

Eren Emre Aydın (1461 Trabzon)

Canberk Yurdakul (Esenler Eroksor)

Remzi Kolcuoğlu (Çayeli Spor)

Hüseyincan Kırıkcı (Artvin hopaspor)

Efe Geçim (Bornova 1877)

Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş)

Kaynak: DHA

Abdülkadir Ömür, Samet Akaydın, Berkay Özcan, Rizespor, 3-sayfa, Futbol, Çaykur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Ara Transfer Döneminde Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:30 Türkmen gazı Türkiye’ye geliyor Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek
15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:40:50. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Ara Transfer Döneminde Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.