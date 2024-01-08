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Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlıyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında yarın Beşiktaş'ı Çaykur Didi Stadı'nda konuk edecek. Rize temsilcisi, son maçında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek 5. sıraya yükseldi. Alikulov, Sinan Osmanoğlu ve Laine ise milli takım ve sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş\'ı ağırlıyor
08.01.2024 - 11:21,
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki son maçında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlığı olan Sinan Osmanoğlu ve Laine, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra maç saatini bekleyecek.

Kaynak: AA
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