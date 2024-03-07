Çaykur Rizespor, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır, Yeşil Sahne Söyleşileri'ne konuk oldu

Ayşe Çağırır, Yeşilay haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yeşil Sahne Söyleşileri'ne konuk oldu. Söyleşide gençlere sporun önemi ve hayata olumlu katkıları anlatan Çağırır, başarısının ardındaki azim, mücadele ve disiplinli çalışmayı vurguladı. Ayrıca Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nin sporun önemine değinen milli boksör, bölgedeki çocukların ve gençlerin bağımlılıklardan uzak kalmasında sporun büyük önem taşıdığını belirtti. Ayşe Çağırır, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni ve akademisyen olarak Türk sporuna katkı sağlamak istediğini ifade etti. Yeşil Sahne Söyleşileri, topluma örnek olan ünlü isimleri gençlerle buluşturma amacıyla düzenlenen etkinliklerin devamı niteliğinde olacak.