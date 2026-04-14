Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe\'ye dikti

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ligin formda ekibi Çaykur Rizespor'u Chobani Stadyumu'nda konuk edecek. Çaykur Rizespor Yöneticisi Hasan Yavuz Bakır, Lig Radyo'ya zorlu maça dair açıklamalarda bulundu.
Hedeflerini açıklayan Hasan Yavuz Bakır, "Son yılların en iyi kadrosunu kurduk. Son haftalarda yakalamış olduğumuz yükseliş bizi mutlu etti. Hedefimiz ilk 10'da olmak." dedi.
Sözlerine devam eden Hasan Yavuz Bakır, "Rizespor'da her hoca çalışmak ister. Recep Uçar ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Genç oyuncu politikamız aynı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.
Ligin 30. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maçla ilgili konuşan Rizespor Yöneticisi Bakır, "Fenerbahçe maçı bizim açımızdan puan almak istediğimiz bir maç. Bu zorlu maçta inanıyorum ki kazanan Rizespor olacak. Dileğimiz kaliteli kadromuz ile Fenerbahçe karşısında güzel bir oyun çıkarmak." sözlerini sarf etti.
