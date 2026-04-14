Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe\'ye dikti

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ligin formda ekibi Çaykur Rizespor'u Chobani Stadyumu'nda konuk edecek. Çaykur Rizespor Yöneticisi Hasan Yavuz Bakır, Lig Radyo'ya zorlu maça dair açıklamalarda bulundu.

''SON YILLARIN EN İYİ KADROSU''

Hedeflerini açıklayan Hasan Yavuz Bakır, "Son yılların en iyi kadrosunu kurduk. Son haftalarda yakalamış olduğumuz yükseliş bizi mutlu etti. Hedefimiz ilk 10'da olmak." dedi.

''UYUMLU BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ''

Sözlerine devam eden Hasan Yavuz Bakır, "Rizespor'da her hoca çalışmak ister. Recep Uçar ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Genç oyuncu politikamız aynı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

''KAZANAN RİZESPOR OLACAK''

Ligin 30. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maçla ilgili konuşan Rizespor Yöneticisi Bakır, "Fenerbahçe maçı bizim açımızdan puan almak istediğimiz bir maç. Bu zorlu maçta inanıyorum ki kazanan Rizespor olacak. Dileğimiz kaliteli kadromuz ile Fenerbahçe karşısında güzel bir oyun çıkarmak." sözlerini sarf etti.