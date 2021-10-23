Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

SELİM AY'IN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Rizespor, 11. dakikada Cemali Sertel'in golüyle öne geçerken, 62'de Umut Bozok penaltıdan bu gole yanıt verdi. 90+11'de Selim Ay takımına bu sezonki ilk galibiyetini getirdi. Takımın kaptanı Selim Ay, attığı gol sonrası gözyaşlarını tutamadı. Bu sonucun ardından Rizespor puanını 4 yaparken, 7 haftalık mağlubiyet serisini de noktaladı. Kasımpaşa ise 3 hafta üst üste yenilerek 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Karadeniz ekibi, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.