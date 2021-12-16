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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması

16.12.2021 16:39
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İnşallah Yeni Malatyaspor maçında oyunumuzu rakibe kabullendirip iyi bir sonuç ile sahadan ayrılırız." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İnşallah Yeni Malatyaspor maçında oyunumuzu rakibe kabullendirip iyi bir sonuç ile sahadan ayrılırız." dedi.

Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Serkan Karavin ve Hasan Yavuz Bakır ile Rize Güneysu Spor Lisesini ziyaret etti.

Panel öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Hamzaoğlu, geçen hafta Göztepe karşısında önemli bir maç kazandıklarını, kendi sahalarında etkili bir oyun oynadıklarını belirtti.

İç saha avantajını son haftalarda iyi değerlendirdiklerini ifade eden Hamzaoğlu, "İnşallah Yeni Malatyaspor maçında oyunumuzu rakibe kabullendirip iyi bir sonuç ile sahadan ayrılırız. Selim Ay ve Bolasie, bu hafta bizimle birlikte olmayacak ama onların yerine oynayacak arkadaşlarımız sezon başından itibaren bunun için çalışıyor. Onların yerinde oynayacak arkadaşlar da iyi katkı sağlayacak." diye konuştu.

Hamzaoğlu, bütün oyuncuların katkısının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Sonradan oyuna giren oyuncularımız özellikle geçen hafta çok önemli katkı sağladı. İnşallah takım olarak bu hafta iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un geçen sezon çalıştığı kulüp olduğunu anımsatan Hamzaoğlu, "İyi gitmiyor gibi görünse de bunlar bizim için avantaj değil. Aksine ne olacağı belli olmayan bir maç oynayacağız. Nasıl oynayacağı belli olmayan bir takıma karşı oynayacağız. Bu nedenle dikkatli bir şekilde oyunu oynamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer sürecini kadroda bulunan oyuncularla konuşacaklarını dile getiren Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Oynamamız gereken 3 maç ve 9 puan var geride. Buradan maksimum puanı çıkarmamız gerekiyor. Bizim transferden daha çok, bu kalan maçları düşünmemiz gerekiyor. Gaziantep maçının son anına kadar oyuncularımla transfer konusunda hiçbir şey paylaşmayacağız. Biz elbette transfer çalışmalarını yürütüyoruz ama son maçta bile fikirlerimizi değiştirecek oyuncularımız olabilir. Olumsuz düşündüklerimiz olumlu, olumlu düşündüklerimiz olumsuz olabilir. İlk yarının son maçının ardından dört günlük süreçte transferle ilgili süreci hızla şekillendireceğiz."

"Gökhan'dan memnunuz ve şimdilik vermeyi düşünmüyoruz"

Hamzaoğlu, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yaşanan kaleci sakatlıklarının ardından Gökhan Akkan'ın isminin medyada bu takımlarla anılmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Gökhan'ın isminin başka takımlarla geçmesi bizi sevindirir. Her oyuncumuzu keşke isteseler ama biz Gökhan'dan memnunuz. Şu aşamada vermeyi düşünmüyoruz. Çok iyi bir teklif gelir, Gökhan'ın yerini doldurabilecek bir alternatif bulursak o zaman değerlendirebiliriz. Biz Gökhan'dan memnunuz ve şimdilik vermeyi düşünmüyoruz."

Taraftarın henüz stadı dolduramadığını belirten Hamzaoğlu, "Her geçen gün taraftarımız gelecek ve stat biraz daha dolacak. Biz onları mutlu etmeye çalışacağız. Onlar da bize olumlu ve olumsuz günde destek vermeye devam eder. Onlara şimdiye kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hamza Hamzaoğlu, daha sonra panelde öğrencilere hitap etti.

Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Yeni Malatyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
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