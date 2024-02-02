Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor\'u konuk edecek

2'si kanser olmak üzere 13 ilaç geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumunun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kategorilerini açıkladığı ilaçlar arasında 2 adet kanser ilacı da bulunuyor.