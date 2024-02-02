Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor\'u konuk edecek

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde son hafta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilen Rize temsilcisi, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Alikulov ve Laine, kadroda yer alamayacak.
Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra kampa girecek.
Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-1 kazanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ankara'da yapılan bir toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, depremlerin yol açtığı büyük kayıplara dikkat çekti.
İzmir'de kendisini soğukta üşümesin diye aracına alan taksiciyi bıçaklayarak öldüren D.A'nın ifadesinde; gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.
Sosyal Güvenlik Kurumunun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kategorilerini açıkladığı ilaçlar arasında 2 adet kanser ilacı da bulunuyor.
2013'teki Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu ile Kardeniz arasında yapılan elemede adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Kardeniz, ekip arkadaşları tarafından sakinleştirildi.
Konya'da 9 yıl önce kardeşini bıçakla öldüren ve yurt dışına kaçan yabancı uyruklu zanlı, Türkiye'ye döndüğünde gözaltına alındı. Zanlının sahte kimlikle Gaziantep'te yaşadığı ve bir terzi dükkanında çalıştığı tespit edildi. Polis tarafından yakalanan zanlı, suçunu itiraf etti ve tutuklandı.
Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
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