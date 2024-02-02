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Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek

Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor\'u konuk edecek

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Cihan Aydın yönetecek. Rize temsilcisi, son hafta deplasmanda aldığı mağlubiyetin ardından 5. sırada yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Alikulov ve Laine ise kadroda yer alamayacak. İlk yarıda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-1 kazanmıştı.

02.02.2024 10:29
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilen Rize temsilcisi, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Alikulov ve Laine, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptıktan sonra kampa girecek.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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