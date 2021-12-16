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Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: "Rize benim için sevgi demek" - Son Dakika

Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: "Rize benim için sevgi demek"

16.12.2021 10:59
Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: "Rize benim için sevgi demek"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin, Rize'yi kendisinin ve ailesinin çok sevdiğini, Rize'nin kendisi için "sevgi" demek olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin, Rize'yi kendisinin ve ailesinin çok sevdiğini, Rize'nin kendisi için "sevgi" demek olduğunu söyledi.

Yeşil-mavili ekibin 4 sezonda 96 kez formasını giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine, Rize'ye geldiği günden itibaren herkesin kendisine sahip çıktığını ve kucak açtığını anlattı.

Kulübe 4 yıl önce kiralık oyuncu olarak geldiğinin altını çizen Boldrin, yaşadığı süreçte çok mutlu olduğunu ifade etti.

Tesislerin kapısından içeri girdiği ilk andan itibaren aile ortamında olduğunu aktaran Boldrin, "O dönem başkanımız, yöneticilerimiz, birlikte oynayıp giden oyuncu arkadaşlarım, çalışanlar hepsi kalbimde ayrı yerde. Kalbimde çok farklı bir yeri var Rize'nin. Rize benim için sevgi demek. Ben burayı çok seviyorum. Hem ben hem ailem." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'a geldiği ilk sezonu unutamadığına değinen tecrübeli oyuncu, "Çok şeyleri unutamadım ama ilk geldiğim yıl, ligin ilk yarısı çok zor geçmişti. Ligin ilk yarısını bir galibiyetle bitirmiştik. Sonra Okan Buruk hocamız geldi. Kendisine çok büyük saygı ve sevgim var. İnanılmaz bir dokunuş yaptı. Çok muhteşem bir dokunuş yaptı. Bence herkes için unutulmazdı. Sahamızda çok farklı bir oyun, seyirci ambiyansı inanılmazdı. Çok farklı bir ikinci yarı yaşadık ve unutulması imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil-mavili ekibin iç saha maçlarının çok farklı olduğunu kaydeden Boldrin, "Çaykur Rizespor iç saha maçlarını çok farklı oynuyor. İç saha oyun anlayışımız farklı oluyor ve daha çok galip geliyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bunu aşılamaya çalışıyoruz. Ligde son dört iç saha maçında kazanarak bir başlangıç yaptık, kafamızı kaldırdık. Evimizdeki iyi oyun ve galibiyetlerin taçlanması için dışarıdan puan veya puanlar getirmeliyiz. Bu oyuncu grubu ile onu başarabilirsek 4 yıl önceki sezona benzer şeyler yaşayabiliriz. Bütün taraftarlarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki birçok takımın sezon içerisinde çok fazla transfer gerçekleştirdiğini belirten Brezilyalı futbolcu, şöyle devam etti:

"Çok fazla oyuncu değişimi, mevcut takımda duran oyuncuları da çok fazla zorluyor. Geçen sezon oynadığım oyuncularla uyumum vardı. Bu sene takım tamamen değişti diyebiliriz. Onlar bana ben onlara alışmaya çalışıyorum. Bu kadar fazla oyuncu değişimini doğru bulmuyorum. Bir oyuncu takıma alıştıysa, iyiyse, o takımı seviyorsa ve bunu siz biliyorsanız, o futbolcu ile devam etmenin yollarını aramak gerekiyor. Bundan sonra umarım biz kulüp olarak bunu başarabiliriz. Sezon başında yaşadığımız sıkıntının da sebebi aslında bu. Bazı şeyler rayına oturmaya başladı. Herkes ne yapabileceğini, ne yapamayacağını biliyor. Alışma dönemini bitirdiğimizi ve bundan sonra daha başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Hafta sonu sahalarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçla ilgili taraftarlara Türkçe seslenen Boldrin, "Malatya maçı inşallah üç puan." ifadesini kullandı.

Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: Rize benim için sevgi demek
Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: Rize benim için sevgi demek
Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: Rize benim için sevgi demek
Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: Rize benim için sevgi demek
Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: Rize benim için sevgi demek

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, oyunlar, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: 'Rize benim için sevgi demek' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Boldrin: "Rize benim için sevgi demek" - Son Dakika
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