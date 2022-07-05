Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

05.07.2022 18:23
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere, hazırlık döneminde bazı oyuncuların kronik sakatlığı nedeniyle sağlıklı çalışamadıklarını söyledi.

Transfer gelişmelerini beklediklerini ifade eden Korkmaz, "Kerem Kalafat'ı aldık. Muhammet Demirci ile anlaştık. Erzurum kampında devamını göreceğiz. Yönetim çalışıyor, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bazı oyuncularla bitmiş, bazı oyuncularla bitmeye yakın bölüm var. İmza atmayan hiçbir oyuncu Rizespor'un değil. İnşallah imza atarlar ve Erzurum kampında istediğimiz oyuncu kadrosu oluşur." dedi.

Korkmaz, transferlerin büyük oranda gerçekleşmediğini belirterek, "Bir an önce hepsinin bitmesini bekliyoruz. İşin şakası, biz çilek transfer istemiyoruz. Meyve veren her türlüsünden istiyorum. İnşallah meyvenin her türlüsü olur." diye konuştu.

Kaleci Gökhan Akkan'ın takımla birlikte çalışmalara başladığını aktaran Korkmaz, oyuncunun birçok taliplisi bulunduğunu ancak imza atılmadan hiçbir şeyin net olmadığını kaydetti.

Bülent Korkmaz, Gökhan Gönül'ün kalmasını istediğini, bazı oyuncularla ilgili kararları kendilerinin vereceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Bülent Korkmaz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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