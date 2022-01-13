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Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo: "Goller gelmeye başladı" - Son Dakika

Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo: "Goller gelmeye başladı"

13.01.2022 17:06

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un golcüsü Joel Pohjanpalo, "Son beş maçta beş gol attım. Umarım gerisi gelir." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un golcüsü Joel Pohjanpalo, "Son beş maçta beş gol attım. Umarım gerisi gelir." dedi.

Finlandiyalı forvet, Mehmet Cengiz Tesislerinde idman öncesi gazetecilere, Almanya'da oynadığı futbolun ardından Türkiye'de ilk zamanlarda zorlandığını söyledi.

Almanya'da oynadığı oyun ile buradakinin biraz farklı olduğunu belirten Pohjanpalo, "Biraz daha fazla topu tutmam ve rakiplerimle boğuşmam gerekiyor. Buna alışmam gerekiyor. Takım olarak top bizde fazla kalmadığı için bulduğum şansları çabuk gole çevirmem gerekiyor. Bu süreci son dönemlerde atlattığımı düşünüyorum. Artık goller gelmeye başladı. Son beş maçta beş gol attım. Umarım gerisi gelir." dedi.

Pohjanpalo, sezona iyi başlayamadıklarını ifade ederek, "Hamza hoca ile birlikte bunu atlattık ve futbol olarak da geliştik. Özellikle ilk yarının son haftalarında iç sahada çok kuvvetli maçlar çıkardık. Puanlarımızı topladık." diye konuştu.

İkinci yarıların her takım için yeni bir umut olduğunu dile getiren Pohjanpalo, "Bizim için de ikinci yarı yeni bir başlangıç. Son haftalarda topladığımız puanlar bize umut veriyor. Önümüzdeki haftalarda, özellikle iç saha maçlarında her maçtan üç puan alacak kuvvete sahip olduğumuza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Pohjanpalo, Türkiye'de hücum oyuncularının işinin zor olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bazı maçlarda iki üç oyuncu ile tek başıma boğuşmak zorunda kalabiliyorum. Bu, alışmak zorunda olduğumuz bir şey. Hücumda oynayan oyuncular Almanya'da size daha yakın oynuyor. Tek pas veya duvar pasları ile işi çözebiliyorsunuz. Burada beklentiler yüksek olsa da elimden geldiği kadar karşılamaya çalışıyorum. Golleri nasıl attığımızdan çok, sayısı önemli. Takımın ligde kalması ve galip gelip gelmemesi önemli. Artık alıştığım için daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum."

Hafta sonu Karagümrük ile oynayacaklarını anımsatan 27 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Her maçımız çok önemli. Bulunduğumuz sıralamadan acil kurtulmamız gerekiyor. Maç maç düşünüyoruz. Karagümrük maçına iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hazırlıklarımızı sahaya yansıtabilirsek iyi sonuçla ayrılabiliriz. Önemli olan görevimizi en iyi şekilde sahaya yansıtmak." dedi.

Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo: Goller gelmeye başladı
Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo: Goller gelmeye başladı
Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo: Goller gelmeye başladı
Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo: Goller gelmeye başladı

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Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Almanya, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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