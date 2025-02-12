SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Yücel Çilingir, Cemil Uygül, Fatih Kurt
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan, Fauthoux 23, Carleton 14, Araujo7, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3, Rupert 19, Pelin Derya Bilgiç 9.
İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Heal 25, Elif Emirtekin 3, Büşra Akgün 10, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 5, Alleyne 18, Ceylin Beyza Altupa 3, Nuran Tutsak 2, Havva Güngör Paker
1'İNCİ PERİYOT: 19-19
DEVRE: 30-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-50
Basketbol Kadınlar Süper Ligi 21'inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-66 yendi.
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, Tarsus Spor'u Mağlup Etti - Son Dakika
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