Cengiz Eren Güvenç, Hedef Olimpiyat - Son Dakika
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Cengiz Eren Güvenç, Hedef Olimpiyat

Cengiz Eren Güvenç, Hedef Olimpiyat
05.07.2026 11:23
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13 yaşındaki Eren, 2026 Optimist Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olarak olimpiyat hedefledi.

Fas'ta düzenlenen 2026 Optimist Dünya Şampiyonası'nı sekizinci sırada tamamlayan 13 yaşındaki milli sporcu Cengiz Eren Güvenç, hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

Fas'ta 18-28 Haziran'da düzenlenen şampiyonada genel klasmanda sekizinci sırada yer alan Eren, organizasyonu en iyi 10 optimist yelkencisi arasında tamamladı.

Bodrum Yalıkavak Yelken Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Eren, AA muhabirine, yelkene 2019 yılında ailesinin desteğiyle başladığını, bu sporun kendisine disiplinli çalışmayı ve hızlı karar vermeyi öğrettiğini anlattı.

Hedeflerini büyüttüğünü vurgulayan Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 yıl sonra kendimi daha büyük teknelerde olimpiyatlara hazırlanan bir sporcu olarak görüyorum. Yelken sporuna ve yelkencilere verilen maddi desteğin artmasını temenni ediyorum. Benim yaşımdaki tüm çocuklara bu sporu tavsiye ediyorum. İlk başta zor gelebilir ancak düzenli ve disiplinli çalışıldığında ne kadar keyifli ve öğretici bir spor olduğu anlaşılıyor. Çok çalışarak her şey başarılabilir. Başarımda emeği olan takım antrenörüm Alican Selçik'e de teşekkür ediyorum."

"Bu başarıların arkasında yılların emeği var"

Yalıkavak Yelken Kulübü Antrenörü Bilgehan Türkmen ise kulüp bünyesinde 70 sporcunun bulunduğunu, bunların 45'inin optimist sınıfında mücadele ettiğini söyledi.

Eren ile yaklaşık 4 yıldır birlikte çalıştıklarını ifade eden Türkmen, sporcusunun geçen yıl Avrupa şampiyonu unvanıyla dünya şampiyonasına katıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eren geçen yılın Avrupa şampiyonu olarak şampiyonaya gitti. Takım halinde dünya ikincisi oldular, bireyselde ise sekizinci oldu. Bu başarıların arkasında çok ciddi bir çalışma süreci var. Sporcular bu seviyeye en az 7-8 yıllık yoğun emekle gelebiliyor. Haftada 5-6 gün antrenman yapıyorlar, sosyal hayatlarından fedakarlık ediyorlar. Bunun karşılığında böyle dereceler almaları hem kendileri hem de Türk yelkenciliği adına çok sevindirici."

"İlk hedef dünya şampiyonluğu"

Türk optimist takımının son yıllarda uluslararası düzeyde güçlü bir ekip haline geldiğini anlatan Türkmen, Avrupa'da ve dünyanın farklı ülkelerinde katıldıkları yarışların sporculara tecrübe kazandırdığını dile getirdi.

Eren'in önümüzdeki yıl ilk hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Türkmen, olimpiyat yolunda önemli bir aday olacağını ifade etti.

Türkmen, genç yelkencilerin önündeki en büyük engellerden birinin ekonomik koşullar olduğuna dikkati çekerek, yurt dışı yarışları ile ekipman ve malzeme giderlerinin yüksek olduğunu, sponsorluk desteğinin artması halinde Türk yelkenciliğinin çok daha büyük başarılara ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Cengiz Eren Güvenç, Hedef Olimpiyat - Son Dakika

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