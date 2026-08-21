Cengiz Ünder de gidiyor! Paraya para demeyecek

UAEkick'in haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve Al Wahda'nın Cengiz Ünder'in transferi için anlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE AYRILIK KAPIDA

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere giden Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in de ayrılabilecek isimler arasında yer aldığı belirtiliyor. Al Wahda ile görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde milli futbolcu kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edecek.

GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusu olan Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asist üreterek 9 gole doğrudan katkı sağladı.