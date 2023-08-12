Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor

Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi ve futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.
RMC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya'ya Cengiz Ünder transferi için 15 milyon euro bonservis ödeyecek. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euroyu bulan bir maaş verecek.
2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol atarken, 12 de asist yaptı.
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