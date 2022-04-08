Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu - Son Dakika
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Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu

08.04.2022 00:36

Marsilya ile PAOK, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında Velodrome Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransız ekibi 2-1 kazanırken, Cengiz Ünder'in asistinde Dimitri Payet'in attığı gol geceye damga vurdu.

Marsilya ile PAOK, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında Velodrome Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında belki de yılın golü atıldı. Mücadeleyi Fransız ekibi 2-1 kazanırken, Cengiz Ünder'in asistinde Dimitri Payet'in attığı gol geceye damga vurdu.

GERSON VE PAYET GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Dimitri Payet kaydetti. Marsilya'da Gerson, uzatma anlarında kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı. Fransız ekibinde milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kalırken, ikinci golde Payet'e asist yapan isim oldu.

YILIN GOLÜNE ŞİMDİDE ADAY

Maçın 45. dakikasında Dimitri Payet'in attığı gol ise şimdide yılın en güzel golü olmaya aday gösteriliyor. Cengiz Ünder'in korner vuruşunda ceza sahası yayına çıkardığı topa enfes bir şut çıkaran Payet, sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

İzleyenler ekranları başında çakıldı kaldı! Cengiz Ünder'in adrese teslim pasında yılın golü atıldı
Görüntü: Sport Direct
İzleyenler ekranları başında çakıldı kaldı! Cengiz Ünder'in adrese teslim pasında yılın golü atıldı
Görüntü: Sport Direct
İzleyenler ekranları başında çakıldı kaldı! Cengiz Ünder'in adrese teslim pasında yılın golü atıldı
Görüntü: Sport Direct
İzleyenler ekranları başında çakıldı kaldı! Cengiz Ünder'in adrese teslim pasında yılın golü atıldı
Görüntü: Sport Direct
İzleyenler ekranları başında çakıldı kaldı! Cengiz Ünder'in adrese teslim pasında yılın golü atıldı
Görüntü: Sport Direct
İzleyenler ekranları başında çakıldı kaldı! Cengiz Ünder'in adrese teslim pasında yılın golü atıldı
Görüntü: Sport Direct
İzleyenler ekranları başında çakıldı kaldı! Cengiz Ünder'in adrese teslim pasında yılın golü atıldı
Görüntü: Sport Direct
İzleyenler ekranları başında çakıldı kaldı! Cengiz Ünder'in adrese teslim pasında yılın golü atıldı
Görüntü: Sport Direct
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Cengiz Ünder, Marsilya, Gerson, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu - Son Dakika
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