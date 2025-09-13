Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki Cengiz Ünder, bu müsabakada siyah-beyazlı formayı ilk kez terletti. Sağ kanat oyuncusu maçın 90+1. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ortasında sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi ve siyah-beyazlılarla ilk gol sevincini yaşadı.
Kartal'ın bir diğer yeni transferi El Bilal Toure ,se Turuncu-lacivertliler karşısında 74. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi. Malili santrfor, bu golle ilk Beşiktaş'taki ilk golünü kaydetti. El Bilal Toure, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Son Dakika › Spor › Cengiz Ünder ve El Bilal Toure, Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?