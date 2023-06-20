Cenk Tosun, Arda Güler'e övgüler yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Cenk Tosun, Arda Güler'e övgüler yağdırdı

20.06.2023 21:26

Beşiktaş'ın yıldızları Cenk Tosun ve Necip Uysal, katıldıkları canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundular. Cenk Tosun, Türkiye'den yurtdışına büyük paralara transfer olmanın zor olduğunu belirterek, Şampiyonlar Ligi'nde veya UEFA Kupası'nda başarılı olmadığın sürece yabancı kulüplerin pek ilgilenmediğini söyledi. Arda Güler'e övgüler yağdıran Cenk, onun hayatında gördüğü en yetenekli futbolcu olduğunu belirtti ve Türk tarihinin en yüksek rakamını kazandırdığını söyledi.

Beşiktaş'ın yıldızları Cenk Tosun ve Necip Uysal, katıldıkları canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundular. Arda Güler hakkında konuşan Cenk, 18 yaşındaki yıldız futbolcudan övgülerle bahsetti.

AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAYINCA KİMSE İLGİLENMİYOR

Türkiye'den yurtdışına büyük paralara transfer olmanın zor olduğunu belirten Cenk Tosun, "Tamam güzel oynuyorsun Türkiye'de ama Şampiyonlar Ligi'nde veya UEFA Kupası'nda başarılı olmadığın sürece yabancı kulüpler pek ilgilenmiyordu. Şampiyonlar Ligi'nden gruptan birinci sırada çıkmamız ve benim iyi performansım bana İngiltere kapısını açtı" dedi.

"BENİ GEÇERSE ARDA GEÇER"

Arda Güler'e övgüler yağdıran Cenk, "Bonuslarla birlikte 27 milyon euro kazandırdım kulübüme. Türk tarihinin galiba en yüksek rakamı bu. Geçerse Arda Güler geçer diye düşünüyorum. Maşallah, nazar değmesin. Arda, hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu diyebilirim. Bu yaşta, bu öz güvende, bunları yapması hayranlıkla izliyoruz. Sevenlerin bile nazarı değermiş, o yüzden maşallah diyelim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Taraftarın Arda Güler İçin Sadece 'Arda' Demesine Tepki Gösterdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Taraftarın Arda Güler İçin Sadece 'Arda' Demesine Tepki Gösterdi

Arda Güler, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun, Arda Güler'e övgüler yağdırdı - Son Dakika


Son Dakika
23:24 Onun için yaşın bir önemi yok! Ronaldo bu kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
23:24 Zelensky madde bağımlısı mı? Paylaşılan bir görüntü kafa karıştırdı
23:23 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'ye dönüş şartını açıkladı
23:09 Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto, çalışanlarına 25 maaşın üzerinde ikramiye verecek
23:05 Ahmet Yüce bu sene 25 maaştan fazla ikramiye verecek
22:45 Kılıçdaroğlu, asgari ücret zammını eleştirdi, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay cevap verdi
22:40 Türk-İş Başkanı'ndan "Asgari ücret zammına neden itiraz etmedin?" diyen Kılıçdaroğlu'na imalı yanıt
22:31 Titanik'e Dalış Yaparken Kaybolan Denizaltının 40 Saatlik Oksijeni Kaldı
22:27 Titanik'e dalış yaparken kaybolan denizaltının 40 saatlik oksijeni kaldı
22:02 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Taraftarın Arda Güler İçin Sadece 'Arda' Demesine Tepki Gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 23:28:32. #1.13#
SON DAKİKA: Cenk Tosun, Arda Güler'e övgüler yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement