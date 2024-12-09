Cenk Tosun\'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt

Spor

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sürpriz bir şekilde siyah-beyazlıların ezeli rakibi Fenerbahçe'ye imza tan Cenk Tosun, Tüpraş Stadyumu'ndaki derbide Beşiktaşlıların tepkisiyle karşılaşmıştı. Cenk, bu tepkilerle ilgili konuştu.

"İLERİDE BEŞİKTAŞLILAR BENİ ANLAYACAK"

Derbinin ardından Kartal Yiğit'e konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Üzüldüm, beklemiyordum. Böyle bir tepkiyi beklemiyordum. Ben bu kulübe 30 milyon euroya yakın para kazandırdım. Hiçbir zaman para konuşmadım. Günü geldi sakat sakat oynadım, karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun. Beşiktaş taraftarına hiçbir kırgınlığım yok. Hiçbir kırgınlığım, kızgınlığım da olamaz. Ben buranın ekmeğini yedim. Kalkıp da aleyhte bir şey konuşursam bana yakışmaz. İleride Beşiktaşlılar beni anlayacak" sözlerini sarf etti.

"CENK TOSUN'A PEMBE TEZKERE"

Beşiktaş taraftarları, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde futbolcuların karşılaşma öncesinde ısındıkları sırada Cenk Tosun'a "Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratlarında bulunmuştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, geçmişte benzer durumda olan Tümer Metin'e de aynı tezahüratı yapmıştı.

CENK'İN ERFORMANSI

3 farklı dönemde toplamda 7 sezon Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 227 maça çıkmış ve bu müsabakalarda 96 gol, 30 asistlik performans sergilemişti. Fenerbahçe'de bu sezon 9 resmi maçta 97 dakika süre bulan Cenk Tosun, gol sevinci yaşayamadı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertlilerdeki tek golünü özel maçta Zenit'e atmıştı. 33 yaşındaki golcünün sarı-lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.