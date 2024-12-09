Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt - Son Dakika
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Spor

Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt

Cenk Tosun\'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, hafta sonu oynanan derbide siyah-beyazlı taraftarların ''pembe tezkere'' tepkisiyle karşılaşmıştı. Üzüldüğünü ve böyle bir tepki beklemediğini belirten Cenk, ''İleride Beşiktaşlılar beni anlayacak'' dedi.

09.12.2024 22:12
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Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sürpriz bir şekilde siyah-beyazlıların ezeli rakibi Fenerbahçe'ye imza tan Cenk Tosun, Tüpraş Stadyumu'ndaki derbide Beşiktaşlıların tepkisiyle karşılaşmıştı. Cenk, bu tepkilerle ilgili konuştu.

"İLERİDE BEŞİKTAŞLILAR BENİ ANLAYACAK"

Derbinin ardından Kartal Yiğit'e konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Üzüldüm, beklemiyordum. Böyle bir tepkiyi beklemiyordum. Ben bu kulübe 30 milyon euroya yakın para kazandırdım. Hiçbir zaman para konuşmadım. Günü geldi sakat sakat oynadım, karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun. Beşiktaş taraftarına hiçbir kırgınlığım yok. Hiçbir kırgınlığım, kızgınlığım da olamaz. Ben buranın ekmeğini yedim. Kalkıp da aleyhte bir şey konuşursam bana yakışmaz. İleride Beşiktaşlılar beni anlayacak" sözlerini sarf etti.

"CENK TOSUN'A PEMBE TEZKERE"

Beşiktaş taraftarları, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde futbolcuların karşılaşma öncesinde ısındıkları sırada Cenk Tosun'a "Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratlarında bulunmuştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, geçmişte benzer durumda olan Tümer Metin'e de aynı tezahüratı yapmıştı.

CENK'İN ERFORMANSI

3 farklı dönemde toplamda 7 sezon Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 227 maça çıkmış ve bu müsabakalarda 96 gol, 30 asistlik performans sergilemişti. Fenerbahçe'de bu sezon 9 resmi maçta 97 dakika süre bulan Cenk Tosun, gol sevinci yaşayamadı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertlilerdeki tek golünü özel maçta Zenit'e atmıştı. 33 yaşındaki golcünün sarı-lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Cenk Tosun, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • AlexArda:
    Gtlerine alacak dnları yok kıskançlık kudurdular. Küçük takımın küçük taraftarlarından başka bişey beklenmezdi. Gtebala kazanınca da bi şey sandılar üst üste kaybedip yine ağlamaya başlarlar 44 8 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktasın elinden tüm oyuncuları alıyor Fenerbahçe bu nasıl bi eziklik la ahahaha :D Cenki bile kaptırıyorlar kaptanını veren nelerini vermez, ANKARA sokaklarından alıştılar gtükaybetmeye :D 34 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yaprakbahçeliler artık BEŞİKTAŞLA baş edemediklerini anladılar yanlarına çapulcugüclüleri almışlar bukadar düştünüz demek: ))) 33 2 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    EYT Lİ BOŞ FUTBOLCUYU PAYLAŞABİLİRSİNİZ EZİKLER GALATASARAY ANTRENMAN SAHASINA BEKÇİ OLARAK BİLE ALMAZ BUNU 25 4 Yanıtla
  • Yaman Ayun:
    BEşiktaş taraftarı kıskançlıktan saçmaladı 21 5 Yanıtla
  • Musa Yüce:
    Bence de ayıp ettiler 9 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    cenk karaktersizce bir hareket yapsaydı tepki yerinde olurdu bu çocuk düzgün bir çocuk fenere gitti yanlışlıkla 5saraya namı-diğer fetösaraya gitseydi amannn ALLAHIM bir Beşiktaşlı olarak kendisini anmadan duramazdık direkten döndük 3 20 Yanıtla
  • Ad Drsy:
    maçtaydım 3_5 gerizelalı standa dedim adam 25 milyon avro kazandırdı 25 kuruşluk faydası olmayan konuşuyor 5 9 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    İşte bizim ülkenin ne kadar cahil insanları var saygılı olması gereken yerde tam tersine böyle bir tepki koydular cahillik başa bela 2 10 Yanıtla
  • Bilgin Öztürk:
    Ayıp 3 7 Yanıtla
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