Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takıma yapılacak transferler kadar mevcut kadrodaki oyuncuların da geleceği belli oluyor.
Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan ve kulübün kendisine kulüp bulmasını istediği 34 yaşındaki golcü oyuncu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardı.
İki kulüp arasındaki yapılan görüşmelerde de büyük aşama kat edildiği, transferin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.
İsmi Süper Lig'den birçok takımla anılan Cenk Tosun'un bu transferinde İstanbul'dan ayrılmak istememesinin önemli bir faktör olduğu belirtildi.
Geride bıraktığımız sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de toplamda 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol atarken, 2golün de asistini yaptı.
Son Dakika › Spor › Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?