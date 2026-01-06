Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takıma yapılacak transferler kadar mevcut kadrodaki oyuncuların da geleceği belli oluyor.

CENK TOSUN'UN YENİ TAKIMI

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan ve kulübün kendisine kulüp bulmasını istediği 34 yaşındaki golcü oyuncu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu. Ertan Süzgün'ün haberine göre; Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardı.

RESMİLEŞMESİ BEKLENİYOR

İki kulüp arasındaki yapılan görüşmelerde de büyük aşama kat edildiği, transferin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.

İSTANBUL FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU

İsmi Süper Lig'den birçok takımla anılan Cenk Tosun'un bu transferinde İstanbul'dan ayrılmak istememesinin önemli bir faktör olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Geride bıraktığımız sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de toplamda 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol atarken, 2golün de asistini yaptı.