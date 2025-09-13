Cerny: 'Galibiyetin önemi büyüktü' - Son Dakika
Cerny: 'Galibiyetin önemi büyüktü'

13.09.2025 23:56
Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maç sonrası Cerny, galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 yenen Beşiktaş'ta Çek futbolcu Vaclav Cerny, önemli bir galibiyet aldıklarını ve hak edilen iki golle 3 puana uzandıklarını söyledi.

Cerny, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galibiyetin önemine değinen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "En önemlisi bugün galip gelmemizdi. Sonuna kadar mücadele ettik. Hak ettiğimiz iki gole imza attık. Bu da takımın karakterini gösteriyor. Bugünden çok keyif aldım. Bunu bekliyordum, beklediğim gibi oldu. Daha fazlasını yaşamayı bekliyorum. Bugün asist de yaptım. Çok anlamlı, çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz eden tecrübeli futbolcu, "Çok mutluyum. Hocamızın hakkımda söylediklerini biliyorum. Güzel sözleri için teşekkür ederim. Buraya gelip iyi şeyler yapmadıkça bu sözlerin bir önemi yok. İyi ve önemli bir oyuncu olarak hocamıza en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Taraftarımız gerçekten harika. Türkiye'de daha önce maçlar oynadım. Uzun yıllar daha fazlasını görmek için sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Takıma katkı sağlamak istediğinin altını çizen Cerny, "Esas pozisyonum sağ kanat. İşe yarayan ön alandaki tüm pozisyonlarda oynamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Sağ kanat, 10 numara, 8 numara, sol kanat pozisyonları fark etmiyor." diye konuştu.

Devre arasında soyunma odasındaki konuşmalara da değinen Vaclav Cerny, "Gol atmamız ve rakibi açmamız gerektiği hakkında konuştuk. Bunu yaparken sabırlı olmamız gerektiğini, topu döndürmemiz gerektiğini de konuştuk. Alanlar bulmamız gerektiğini konuştuk. Futbolda da bazen bu anlamda şansınızı zorlamanız ve sabırlı olmanız gerekiyor. Alanların açılması gerekiyor. Bugün bunu iki kere yaptık. Bugün için yeterli oldu. Bugün kazanmak önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

