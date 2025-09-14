Cerny: Hak ettiğimiz galibiyeti aldık - Son Dakika
Cerny: Hak ettiğimiz galibiyeti aldık

14.09.2025 00:45
Vaclav Cerny, Başakşehir zaferi sonrası takıma katkı vermeye kararlı olduğunu vurguladı.

Beşiktaş'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını, takıma yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeni transferlerden Vaclav Cerny, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "En önemlisi bugün galip gelebilmemizdi. Bugün sahada sonuna kadar mücadele ettik. Hak ettiğimiz 2 gole imza attık. Bu takımın karakterini gösterir. Bugün oynanan oyundan çok keyif aldım. Bugün asist yaparak gol katkısı da verdim. Aslında beklediğim gibi oldu diyebilirim. Çok anlamlı ve güzel oldu. Daha iyi oynadığımız maçları da bekliyorum" diye konuştu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında söylediklerinin hatırlatılması üzerine Çek oyuncu, "Hocamızın benim hakkımda söylediklerinden dolayı çok mutluyum. Güzel sözleri için sağ olsun. Bunu ilk röportajımda da söylemiştim. Fakat buraya gelip iyi işler yapmadıktan sonra bu sözlerinde bir önemi yok. Hocamıza bu sözlerinin karşılığını iyi oynayarak vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlar hakkında da konuşan Vaclav Cerny, "Taraftarlarımız gerçekten harika. Ben Türkiye'de daha önce de maçlar oynadım. Uzun yıllar boyunca burada daha iyisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Takıma yardımcı olan bir futbolcu olmak istiyorum"

Esas pozisyonunun sağ kanat olduğunu hatırlatan 27 yaşındaki oyuncu, "Ama ön alanda her pozisyonda oynamaya çalışıyorum. Sağ veya sol kanat olsun, 10 numara ya da 8 numara fark etmeksizin takımıma yardımcı olan bir futbolcu olmak istiyorum" dedi.

Devre arasında soyunma odasında neler konuşulduğunun sorulması üzerine Cerny, "Gol atmamız gerektiği, rakibin oyununu açmamız gerektiği hakkında konuştuk. Bunu yaparken sabırlı olmamız gerektiğini, topu döndürmemiz gerektiğini ve uygun alanları bulduğumuzda hücum etmemiz gerektiğini konuştuk. Futbolda bazen sabırlı olmanız gerekiyor. Alanların açılmasını beklemeniz gerekiyor. Bugün de bunu yaptık. Maçın içerisinde de fırsatlar yakaladık. Bugün için yeterli oldu" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

