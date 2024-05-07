Çeşme'de 17. Yarımada Spor Oyunları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çeşme'de 17. Yarımada Spor Oyunları Başladı

Çeşme\'de 17. Yarımada Spor Oyunları Başladı

Çeşme'nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Yarımada Spor Oyunları, kortej yürüyüşüyle başladı. 9 ilçeden 2050 sporcu katılım gösteriyor.

07.05.2024 11:12  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme'nin ev sahipliğindeki 17. Yarımada Spor Oyunları, dün gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. 17. Yarımada Spor Oyunları'na, 9 ilçeden, 15 branşta, yaklaşık 2050 sporcu katılım gösterecek.

Çeşme Belediye Bandosu eşliğinde, Mehmetçik Parkı'ndan başlayan kortej yürüyüşüne, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, Çeşme Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş ve sporcular katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşünün ardından açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Çeşme Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin sunduğu gösterinin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

"Çok güzel oyunlar bizleri bekliyor"

İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, yaptığı konuşmada, "Yarımada Spor Oyunları, bu bölgede ilk ve tek yerel spor oyunlarıdır. Üç aşamalı İzmir Spor Şenlikleri kapsamında, ilk aşama olan 17. Yarımada Spor Oyunları'nda bir araya geldik. Geçen hafta içerisinde kaymakamımız ve belediye başkanımızı ziyaret ettim. Detaylar üzerinde konuşmak istedim. Baktım ki, kaymakamımız ve belediye başkanımız her şeyi, en ince ayrıntısına kadar planlamışlar. Harika bir organizasyon tasarlamışlar. Çok güzel oyunlar bizleri bekliyor. 15 ayrı branşta, 9 ilçeden katılımla, kazasız belasız, harika bir mücadele diliyorum" dedi.

"Kazananın herkesin olduğu harika bir organizasyon olmasını diliyorum"

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı da bir konuşma yaparak, "Bahardan kalma son günlerde Çeşme'nin yazına 'merhaba' derken, sporla dolu, keyifle dolu bir döneme 'merhaba' diyoruz. 17'ncisini düzenlediğimiz Yarımada Spor Oyunları'nın gelişerek, diğer ilçelerimizi de kapsayarak İzmir genelinde olması da dileğimizdir. 'Sağlam kafa, sağlam vücutta olur' şiarıyla öğrencilerimizin sporla, beden eğitimiyle, kendilerini geliştirmeleri, ülkemizin geleceğine de emin adımlarla yürümeleri amacıyla bu organizasyonda emeği geçen Valiliğimize, belediyemize, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğümüze ve en önemlisi öğrencilerimizi yetiştiren ve buraya getiren öğretmenlerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Tüm öğrencilerimizin başarıyla bir mücadele sergiledikleri, kazananın hepsinin olduğu bir organizasyon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Spora ve Çeşme'ye yakışacak bir hafta olmasını temenni ediyorum"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de yaptığı konuşmada, "17. Yarımada Spor Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kültürel mirasımızın, özellikle geçmişten gelen geleneklerimize sahip çıkmanın önemini her zaman vurguluyorum. Sadece sanat alanında değil, spor alanında da çok önemli olduğunu vurguluyorum. O nedenle böyle bir spor müsabakasına, tarihten aldığımız güçle bugünlere getirmek ve Vali Yardımcımız Ünal Çakıcı'nın bu konuda verdiği yoğun çaba ile yeniden hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Çocuklarımızla, sporcularımızla, gençlerimizle, spora ve Çeşme'ye yakışacak bir hafta olması temennisiyle, organizasyonda emeği geçen Vali Yardımcımıza, Çeşme Kaymakamımıza, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve Çeşme Belediyesi emekçilerine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Narlıdere, Menderes, Güzelbahçe ve Balçova olmak üzere toplam 9 ilçeden sporcuların katıldığı 17. Yarımada Spor Oyunları'nda, Badminton, basketbol, 3x3, bocce, dart, futbol, kros, masa tenisi, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, tekvando (kyorugi), tenis, yelken, yüzme (açık su) branşlarında, yaklaşık 2050 sporcu mücadele ediyor. 17. Yarımada Spor Oyunları, 11 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme'de 17. Yarımada Spor Oyunları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:51 Milli Eğitim Bakanı Tekin’e tepkiler çığ gibi Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:42:30. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşme'de 17. Yarımada Spor Oyunları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement