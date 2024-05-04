Spor

- Çeşme Yarı Maratonu koşuldu

İZMİR - Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çeşme Yarı Maratonu, 21K ve 10K'lık parkurlarda koşuldu.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen Salomon Çeşme Yarı Maratonu, Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde 21 ülkeden bin 745 sporcunun katılımıyla yapıldı. Maratonda 21K'lık parkurda erkeklerde birinci 1: 09.33.07 derece elde eden Üzeyir Söylemez olurken, kadınlarda 1: 29.29.07 derecesiyle İpek Öztosun liderlik kürsüsünde yer aldı. 10 K'lık parkurda ise erkeklerde 0: 34.31.81 derecesiyle Bedri Şimşek birinciliği alırken, kadınlarda 0: 40.17.43 derece elde eden Özlem Işık ilk sıraya adını yazdırdı.

'Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!' sloganıyla Argeus Travel & Events tarafından organize edilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan Çeşme Yarı Maratonu'nda, 21 K'lık yarışta 380'i erkek, 93'ü kadın olmak üzere 473 sporcu yer aldı. 10 K'lık yarışa ise 749'u erkek, 523'ü kadın olmak üzere bin 272 sporcu katılım sağladı.

Her iki yarışın da startlarını Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş verdi.

21K'da dereceye girenler

Çeşme Yarı Maratonu'nun 21K'lık parkurunda dereceye giren isimler belli oldu. Erkeklerde 1: 09.33 derece elde eden Üzeyir Söylemez, birinci sıraya adını yazdırdı. İkinci 1: 13.27'lik derecesiyle Kamil İnak olurken, üçüncülüğü ise 1: 16.31 derecesiyle Ahmet Bayram aldı.

Kadınlarda da 1: 29.29 ile İpek Öztosun birinciliği kazandı. 1: 31.20 derece elde eden Beyza Güzel ikinci, 1: 33.02'yle Fatma Taş da üçüncü oldu.

10K'da dereceler

Yarışın bir diğer parkuru olan 10K'da ise erkeklerde birinciliğe 34.31 derecesiyle Bedri Şimşek adını yazdırdı. İkinci 35.24 derece elde eden Kaan Miyazaki Öztürk olurken, üçüncülük kürsüsüne 35.57 derecesiyle Osman Erkam Şafak yerleşti.

Kadınlarda; 40.17'yle Özlem Işık birinci, 40.56 derecesiyle Elif Güldiken ikinci, 41.56 alan Aysel Yalaç Dolay da üçüncü basamakta kendine yer buldu.

Sürpriz evlilik teklifi

Çeşme Yarı Maratonu 10K parkurunda Alaçatı'dan verilen start sonrasında Çeşme Merkez'de sporcular finiş gördü. Yarış sonunda ise sürpriz evlilik teklifi gerçekleşti. Emre Sobacı, kız arkadaşı Özlem Dağcı'ya finişi geçtikten sonra evlilik teklifinde bulundu. Özlem Dağcı, duygulu anlar yaşarken, teklifi de kabul etti. Sporu seven iki kişi olarak organizasyonda yer aldıklarını dile getiren çift, çok heyecanlı anlar yaşadıklarını belirtti. Diğer yarışçılar da çiftin mutluluğuna alkışlarla ortak oldu.

Ödüller verildi

Bu sene ikincisi düzenlenen yapılan maratonun ödülleri de sahiplerini buldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ile Türkiye Markalar Direktörü Orçun Kutluad, Çeşme Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney takdim etti.

Kaymakam Maraşlı: "Çeşme'nin her zaman turizm ve sporla anılmasını arzu ediyoruz"

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen maratona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "Çeşme'nin her zaman turizm ve sporla anılmasını arzu ettiğimiz için bu etkinlikleri destekliyoruz. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na start verdik. Bu hafta da Çeşme Yarı Maratonu koşuldu. Kazasız belasın yarış bitti. Bu tarz etkinliklerin bölgemizde artmasını ve dünya çapınca duyulmasını arzu ediyoruz" dedi.

Başkan Denizli: "Çeşme spor dostu bir yer"

Bin 700'ün üzerinde sporcunun katıldığı yarı maratonun çok başarılı geçtiğini aktaran Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de, "Kazasız belasız bol eğlence ile sağlıklı yaşamla geçti. Çeşme spor dostu bir yer. Daha da iyi olması için her sene üzerine katarak çalışmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu tip organizasyonlar için canla başla çalışıyorlar. Bu da bölge turizmimize katkı sağlıyor" diye konuştu

Aydın Ayhan Güney: "Orta vadede hızla büyüyecek organizasyon"

Aydın Ayhan Güney ise bu organizasyonun zamanla daha da büyüyeceğini belirterek, "Öncelikle her şey yolunda gittiği için çok mutluyuz. Biz organizatörler için en büyük stres kaynağı kaza belanın olması ki yarışımızda bir sıkıntı olmadı. Bin 745 kişi ile gerçekten güzel bir gün geçti. Sporcular da gördüğümüz kadarıyla çok memnun. Hem spor yapıyorlar hem de eğleniyorlar. Yerel desteklerimiz de örnek gösterilecek düzeyde. Orta vadede hızla büyüyecek organizasyon olarak görüyorum, Çeşme'nin de güzelliği ile birlikte" şeklinde konuştu.

Atilla Kuduoğlu: "Önümüzdeki yıl maratona çevirmeyi planlıyoruz"

Çeşme Yarı Maratonu'nu önümüzdeki sene maratona çevirme planları olduğundan bahseden Atilla Kuduoğlu, "Bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Geçen yıl yaklaşık bin kişi katılmıştı bu sene sayıyı bin 745'e çıkardık. Ülkemizin nadide tatil beldelerinden Çeşme'de bu organizasyonu yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Yarışı geliştiriyoruz. Yerel yönetimin ve devlet erkanının da atkıları oldu çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl maratona da çevirmeyi planlıyoruz. Pistleri ölçüp ayarlayabilirsek önümüzdeki sene aynı dönemde yapacağız. Güzel bir organizasyonu tamamladık. Herkes de mutlu biz de mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İpek Öztosun: "Çok keyifli bir parkur"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden 1: 29.29.07 derecesiyle İpek Öztosun, kadınlar 21K'da birinciliği elde etti. Öztosun, "Çok keyifli bir parkur. Ben de İzmir'de yaşıyorum o yüzden buraya antrenman için de sık sık geliyorum. Güzel bir atmosferde, güzel bir havada koştuk. Geçen sene de aynı şekilde 21K koşmuştum. Genel klasmanda ikinci olmuştum, bu sene birinciliğe yükseldim ayrıca mutlu etti beni" açıklamasını yaptı.