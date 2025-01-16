Çevre için Pedal Çeviren 100 Öğrenci

Spor

Aydın'da 'Bir bisikletle her şey değişir' projesi kapsamında bir araya gelen 100 öğrenci, çevre bilinci ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrencilerde çevre bilinci ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen 'Bir Bisikletle Her Şey Değişir' projesi kapsamında toplu bisiklet sürüşü etkinliği düzenlendi. Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bir araya gelen 100 bisikletli, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine kadar pedal çevirdi. Proje, öğrencilerde hem çevreye duyarlılığını artırmayı hem de spor yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçlarken etkinliğe Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Etkinlik ile ilgili Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Ekici ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Özcan, öğrencilerimizde çevre bilinci ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen 'Bir Bisikletle Her Şey Değişir' projesi kapsamında düzenlenen toplu bisiklet sürüşü etkinliğine katıldı. Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bir araya gelen 100 bisikletli, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine kadar pedal çevirdi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN