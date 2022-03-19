Çeyrek finale yükseldiler, Aydın'ın gururu oldular - Son Dakika
Üye Girişi

Çeyrek finale yükseldiler, Aydın'ın gururu oldular

19.03.2022 13:48
Çeyrek finale yükseldiler, Aydın'ın gururu oldular

Uşak'ta gerçekleştirilen Analig Voleybol Grup Müsabakaları'ndan ikinci olarak dönen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kız ve erkek takımları, Bursa'da gerçekleştirilecek olan çeyrek finallere katılmaya hak kazandı.

Uşak'ta gerçekleştirilen Analig Voleybol Grup Müsabakaları'ndan ikinci olarak dönen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kız ve erkek takımları, Bursa'da gerçekleştirilecek olan çeyrek finallere katılmaya hak kazandı.

2021-2022 sezonu Analig Voleybol Grup Müsabakaları, Uşak Yenispor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara 10 erkek 10 kız takımı katılırken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına müsabakalara katılan sporcular, Aydın'a başarılarla döndü. Kız ve erkek takımları müsabakalarda gösterdikleri etkin performans ile mücadeleyi bir an bile bırakmazken, hem kız hem de erkek takımı müsabakaları ikinci olarak tamamladı. Elde ettikleri başarı ile Aydın'ın gururu olan gençler, Bursa'da yapılacak olan çeyrek finallere katılmaya hak kazandı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan sosyal medya paylaşımına "Harikasınız gençler, gururumuzsunuz. Uşak'da düzenlenen 2021-2022 sezonu Analig Voleybol Grup Müsabakalarında Aydın'ı temsil eden kız ve erkek sporcularımız, grubu 2. olarak tamamladılar ve Bursa'daki çeyrek finallere katılmaya hak kazandılar. Takımlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" notu düşüldü. - AYDIN

Çeyrek finale yükseldiler, Aydın'ın gururu oldular

YORUMLAR
500
'Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları' Silifke'de başladı 'Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları' Silifke'de başladı Son dakika haberi | Uşak'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor Son dakika haberi | Uşak'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor

voleybol, gençlik, Aydın, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çeyrek finale yükseldiler, Aydın'ın gururu oldular - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 14:01:19. #1.12#
SON DAKİKA: Çeyrek finale yükseldiler, Aydın'ın gururu oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement