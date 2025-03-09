Cezalı Teknik Direktör Otobüsten Taktik Verdi - Son Dakika
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Cezalı Teknik Direktör Otobüsten Taktik Verdi

Pınar Konca, ceza nedeniyle otobüsün üzerine çıkarak takımına taktik verdi, maç 2-2 bitti.

09.03.2025 16:20
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- Cezalı kadın teknik direktör, takım otobüsünün üzerinde oyuncularına taktik verdi

Sahaya giriş yasağını otobüsün üzerine çıkarak aştı

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Pınar Konca:

"Şoförümüze üstüne çıkıp çıkılmayacağını sorduğumda 'Sen çıkarsın' dedi"

"Daha geniş bir açıyla görebilmek için oraya çıktım"

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Pınar Konca, kırmızı kart cezası nedeniyle Denizli Sultanlar Spor maçında takım otobüsünün üstüne çıkarak taktik verdi.

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı ile Denizli Sulatanlar Spor Kadın Futbol Takımı, Çukurhisarspor Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde 2. sırada bulunan Eskişehirspor ve 4. sırada yer alan Denizli Sultanlar Spor arasındaki maç oldukça çekişmeli geçti. Maçta dikkat çeken olay ise sahadaki mücadeleden çok cezalı olan Eskişehirspor Teknik Direktörü Pınar Konca'nın takım otobüsü üstüne çıkarak taktik vermesi oldu.

Hareketleri Fatih Terim'e benzetildi

Geçtiğimiz hafta Konya deplasmanında sakatlanan oyuncunun durumunu öğrenmek için sahaya giren Pınar Konca, kırmızı kartla oyundan atıldı. Denizli Sultanlar Spor Kadın Futbol Takımı maçında sahaya girişi yasağı olan Konca, sahanın yanında olan takımı otobüsünün üzerine çıktı. Böylelikle sahayı daha net gören ve sesini daha iyi duyuran Pınar Konca, buradan futbolcularına taktik vermeye devam etti. Konca'nın tam konsantre ve gergin hali izleyenlerin dikkatini çekti. Tavırlarıyla Fatih Terim'i andıran kadın teknik direktör, maç boyunca bir an bile oturmadan takımını yönetti. Müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.

Pınar Konca: "Daha geniş bir açıyla görebilmek için oraya çıktım"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Pınar Koca, cezaya otobüsle çözüm bulduğunu belirterek, "Geçtiğimiz Konya deplasmanında oyuncuma bir yumruk saldırısı oldu, hem oyuncumun sağlığını kontrol etmek hem de olaylar daha fazla kızışmasın diye rakip tarafın sahasına doğru koştum. Hakem bunu bir saldırı olarak değerlendirdi ama hiç kimseye temasım olmadı, niyetim de o yönde değildi. Kırmızı kartla geldi ve beni sahanın dışına attı. Otobüs bir anda gelişti, her iki tarafı da yönetmek zorundayız ve tribün tarafı daha uzakta kalıyordu. Bu tarafa baktığımda daha yakındı ve pankartları gördüm ve ne yapabiliriz diye düşündüğümde aklıma kendi otobüsümüz geldi. Otobüse şoförümüze üstüne çıkıp çıkılmayacağını sorduğumda 'Sen çıkarsın' dedi ve getirdi sağ olsun. Daha geniş bir açıyla görebilmek için oraya çıktım. Şu an iki altımızda olan Denizli'yle maç yaptık. Biz 2. Lig'de grubumuzda ikinci sıradayız. Şu an için play-offları garantiledik sadece iki torba belirlenecek. Türkiye'de kadınlar olarak her yerde, her meslekteyiz. Çoğu kişi o otobüsün üstüne çıkamaz ama ben takımıma daha iyi hakim olabilmek için bir kadın olarak bunu gerçekleştirdim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cezalı Teknik Direktör Otobüsten Taktik Verdi - Son Dakika

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