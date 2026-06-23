Stat: San Francisco
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Ürdün: Abulaila, Nasib, Alarab, Abudahab (Dk. 90 Obaid), Haddad, Alrashdan, Alrawabdeh, Taha (Dk. 85 Hasheesh), Olwan (Dk. 90 Zryaq), Almardi (Dk. 76 Fakhoury), Altamari (Dk. 85 Azaizeh)
Cezayir: Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri (Dk. 85 Hadjam), Boudaoui (Dk. 46 Benbouali), Zerrouki (Dk. 46 Bentaleb), Mahrez (Dk. 76 Moussa), Maza, Chaibi, Gouiri (Dk. 86 Belaid)
Goller: Dk. 36 Alrashdan (Ürdün), Dk. 69 Benbouali, Dk. 82 Gouiri (Cezayir)
Sarı kartlar: Dk. 64 Abudahab (Ürdün), Dk. 44 Zerrouki (Cezayir)
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında oynanan maçta Cezayir, Ürdün'ü 2-1 yendi.
Bu sonucun ardından Cezayir grupta puanını 3'e yükseltirken, Ürdün ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Cezayir, Ürdün'ü Mağlup Etti - Son Dakika
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