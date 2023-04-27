Bitime 2 hafta kala garantilediler! Sheffield United, Premier Lig'de - Son Dakika
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Bitime 2 hafta kala garantilediler! Sheffield United, Premier Lig'de

27.04.2023 14:58

Championship'in 38. haftasında Sheffield United, sahasında West Bromwich Albion'u 2-0 yenerek, sezonun bitimine 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Championship'te şampiyonluğunu ilan eden Burnley'nin ardından Sheffield United da Premier Lig biletini aldı. Premier Lig'e yükselecek son takım play-offlar sonucunda belli olacak.

2 HAFTA KALA GARANTİLEDİLER

Sheffield United, sahasında West Bromwcih'i 2-0 yenerken ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Berge ve 76. dakikada Ahmedhodzic kaydetti. Ligde oynadığı 43 maçta 85 puan toplayan Sheffield United, 2. sırada yer alarak bitime 2 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

PREMIER LİG BİLETİ ALACAK BİR TAKIM KALDI

Championship'ten Premier Lig'e yükselecek son takımı play-off belirleyecek. Normal sezonu 3,4,5 ve 6. sırada bitiren ekipler arasında oynanacak play-off sonucunda Premier Lig biletini alan son takım belli olacak.

Bitime 2 hafta kala garantilediler! Sheffield United, Premier Lig'de
Bitime 2 hafta kala garantilediler! Sheffield United, Premier Lig'de
Bitime 2 hafta kala garantilediler! Sheffield United, Premier Lig'de
Bitime 2 hafta kala garantilediler! Sheffield United, Premier Lig'de
Bitime 2 hafta kala garantilediler! Sheffield United, Premier Lig'de
Bitime 2 hafta kala garantilediler! Sheffield United, Premier Lig'de
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Son Dakika Spor Bitime 2 hafta kala garantilediler! Sheffield United, Premier Lig'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitime 2 hafta kala garantilediler! Sheffield United, Premier Lig'de - Son Dakika
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