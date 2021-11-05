Chelsea'nin teknik mentoru Makelele'den Sergen Yalçın'a ziyaret

Ziyarette, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile Sergen Yalçın'ın ekibi de yer aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki makamında Makelele'yi ağırladı.

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