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'Cılızsın' dediler, dünya ikincisi oldu - Son Dakika

'Cılızsın' dediler, dünya ikincisi oldu

01.10.2021 20:43

- 'Cılızsın' dediler, dünya ikincisi oldu Sefa Köksal Dünya Kupası Kick Boks Turnuvası'nda ikincilik ödülünü aldı Dünya Kupası Kick Boks Turnuvası İkincisi Sefa Köksal: "Zayıf gördükleri için 'bu çocuk mu geldi' dediler" Macaristan'da yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda ikincilik ödülü alan...

- 'Cılızsın' dediler, dünya ikincisi oldu

Sefa Köksal Dünya Kupası Kick Boks Turnuvası'nda ikincilik ödülünü aldı

Dünya Kupası Kick Boks Turnuvası İkincisi Sefa Köksal:

"Zayıf gördükleri için 'bu çocuk mu geldi' dediler"

KIRŞEHİR - Macaristan'da yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda ikincilik ödülü alan Kırşehir Belediyesi GSK sporcusu Sefa Köksal, kendisine bakan alaycı gözlere başarısı ile meydan okudu.

Kırşehir Belediyesi GSK sporcusu Sefa Köksal, 63,5 Kg Low Kick'te çıktığı 5 karşılaşmada Rus, Bosna Hersek, Moldova ve Özbekistanlı rakiplerine karşı galip gelerek finalde mağlup olduğu Ukraynalı rakibinin ardından ikinci oldu. Sıkı bir tempo ile turnuva hazırlıkları yapan Köksal, kendisi gibi yetişen sporculara da Kırşehir'de elde ettiği başarıyla örnek oluyor. Ailesinden izinsiz başladığı spor dalında dünya ikincisi olan Köksal, milli takım adına katıldığı turnuvalarda 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya ile toplamda 9 madalya kazandı.

"Kick Boks hevesi 6 yaşında başladı"

Kırşehir'de Kick Boks ve Muay Thai eğitmeni Osman Çevik'le altı yaşında tanıştığını aktaran Köksal, "Osman Hocam'ın birçok şampiyon çıkardığını duydum. Ailemin haberi olmadan gittim. Hocam da beni kabul etti. İlk dönemler ise başarı sağlayamadım" dedi. Milli takıma çağırılmasının hayatının da dönüm noktası olduğunu anlatan Köksal, "Kick Boks Federasyonu tarafından Milli Takıma çağrıldım. Macaristan'da yapılacak turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmamı istediler. İnandım, hocam da bana inandı. İlk defa dünya kupasına katıldım" diye konuştu.

"Alaycı gözlerle bakıp bu çocuk neden gelmiş dediler"

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de katıldığı şampiyonada kendisine sporcu ve heyetlerin alaycı gözlerle baktığını da sözlerine ekleyen 19 yaşındaki Sefa Köksal, "Dünya Kupası'nda rakiplerim çok cüsseliydi. Benimle dalga geçtiler. Zayıf gördükleri için 'bu çocuk mu geldi' dediler. Ben orada finale kaldım. Herkesin şaşkınlığı ise gözlerinden okunuyordu" ifadelerini kullandı. Kick Boks yapıyor olmasının sokakta da dövüştüğü anlamına gelmediğini dile getiren Köksal, bu sporu erken yaşlardan itibaren yaptığını fakat salon dışında kavga etmediğini belirtti.

Sefa'nın başarısından etkilenerek spora başlayan Sümeyra Ünlütürk ise Sefa'nın ve Osman Çevik hocanın sinir kontrolünde kendisine yardımcı olduğunu ve sinirin sporda nasıl kullanılabileceğini anlattıklarını açıklarken, kadınların da Kick Boks yapmasını tavsiye etti.

Kick Boks ve Muay Thai eğitmeni Osman Çevik ise şehirde ücretsiz eğitim verdiklerini, Kırşehir Belediyesi ve GSM sporcularını yetiştirdiğini aktardı. Sefa Köksal'ı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sporun her türüne destek vererek gençlerin başarılı çalışmalarını izlediklerini söyledi.

'Cılızsın' dediler, dünya ikincisi oldu
'Cılızsın' dediler, dünya ikincisi oldu
'Cılızsın' dediler, dünya ikincisi oldu
'Cılızsın' dediler, dünya ikincisi oldu

Dünya Kupası, Macaristan, Kick Boks, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Cılızsın' dediler, dünya ikincisi oldu - Son Dakika Spor


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