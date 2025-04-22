Cimnastikçi Cünedioğlu Madalya Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cimnastikçi Cünedioğlu Madalya Peşinde

Hüseyin Emir Cünedioğlu, Dünya Şampiyonası'nda ikincilik sonrası Gençler Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor.

22.04.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okullar Arası Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda ikincilik elde eden 15 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Emir Cünedioğlu, Gençler Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor.

Annesinin yönlendirmesiyle 4 yaşında cimnastiğe başlayan Hüseyin Emir Cünedioğlu, 11 yıl ara vermeden devam ettiği bu sporda Türkiye ve Balkan şampiyonlukları başta olmak üzere birçok uluslararası başarı elde etti.

Hüseyin Emir, yoğun antrenmanlar sayesinde kazandığı birçok bireysel başarısına, dünya şampiyonluğunu eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl düzenlenen Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda milli takımla birincilik, bireyselde ise ikincilik kürsüsüne çıkmayı başaran Hüseyin Emir, yıl sonunda gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda ise kürsünün en üst basamağına çıkmak istiyor.

Hüseyin Emir Cünedioğlu, AA muhabirine, severek başladığı cimnastik sporunda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Artistik cimnastik yaptığını belirten Hüseyin Emir, "Şu an 15 yaşındayım ve 11 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Annemin yönlendirmesiyle bu spora girdim. Cimnastiğe Baran Atay hocamla başladım ve onunla devam ediyorum. Haftanın 6 günü 8'er saat antrenman yapıyorum." dedi.

Hüseyin Emir, birlikte yürüttüğü okul hayatında ve cimnastik sporunda başarılı olduğunu ifade etti.

Hedefinin daima zirve olduğunu vurgulayan Hüseyin Emir, şunları kaydetti:

"2023 yılında katıldığım Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Daha sonra 2024 yılında Macaristan'da katıldığım Budapeşte Kupası'nda bireyselde ikinci oldum. 2025'te ise Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda takım olarak birinci olduk ama bireysel olarak ikinci oldum. Yıl sonunda Gençler Dünya Şampiyonası var. Hedefim oraya gidip şampiyon olmak. Ülkemi en iyi şekilde gururlandırmak istiyorum."

"Şampiyon olmak için gideceğiz"

Milli takım antrenörü Baran Atay ise Hüseyin Emir Cünedioğlu'nu 11 yıldır çalıştırdığını dile getirdi.

Hüseyin Emir'in cimnastiğe 4 yaşında temel eğitimlerle başladığını aktaran Atay, şöyle devam etti:

"Hüseyin kıpır kıpır bir sporcumuzdu ve onun için kendisini performans grubuna aldım. O da kendisini kısa sürede kanıtladı ve 7 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye'de farklı şampiyonluklar elde etti. Milli takım serüveni 11 yaşında başladı. Milli takıma girdikten sonra 2023 yılında Balkan şampiyonu, 2024 yılında yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu, 2025 yılında takım olarak dünya şampiyonu, bireyselde ise dünya ikincisi oldu. Bizim önümüzde ilk Balkan Şampiyonası var. Burada şampiyonluk hedefliyoruz ve daha önce de burada şampiyon olduğumuz için bunu devam ettirmek istiyoruz. Yılın sonunda Gençler Dünya Şampiyonası var. Burada daha önce Hüseyin ikinci olmuştu. Şimdi şampiyon olmak için gideceğiz."

Atay, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, kayseri, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimnastikçi Cünedioğlu Madalya Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:11 Ortalığı karıştıran davet Şara’yı tutuklamak istediler Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:34:42. #7.12#
SON DAKİKA: Cimnastikçi Cünedioğlu Madalya Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement