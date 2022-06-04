Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda Türkiye 13 madalya kazandı - Son Dakika
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Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda Türkiye 13 madalya kazandı

04.06.2022 21:13
Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda Türkiye 13 madalya kazandı

Mersin'de düzenlenen Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda, Türkiye organizasyonu 4 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.

Mersin'de düzenlenen Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda, Türkiye organizasyonu 4 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde artistik ve ritmik alet finalleri gerçekleştirildi.

Erkeklerde halka aletinde mücadele eden milli sporcu Volkan Arda Hamarat ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bu yarışta Fransız Paco Fernandes Henriques birinci, İtalyan cimnastikçi Tomasso Brugnami ise üçüncü oldu.

Paralel bar aletinde milli sporcu Altan Doğan birinci olurken, Mısır'dan Yahia Zakaria ikinci, İspanya'dan Daniel Carrion Caro üçüncü oldu.

Kadınlar denge aletinde milli sporcu Atiye Berra Karademir'in ikinci olduğu yarışta, İtalyan Chiara Barzasi birinci, İspanyol Font Laia ise üçüncü oldu.

Kadınlarda atlama masasında performans sergileyen Atiye Berra Karademir üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Atlama masasında birinciliği İtalyan sporcu Arianna Belardelli, ikinciliği de İspanyol Ona Sanchez elde etti.

Kadınlarda yer aletinde ise milli sporcu Atiye Berra Karademir gümüş madalya kazandı. Bu yarışta İtalyan Viola Pierazzini altın, İspanyol Font Laia bronz madalya kazandı.

Ritmik cimnastik top aletinde yarışan milli sporcu Hatice Gökçe Emir birincilikle altın madalyaya ulaştı. Bu yarışta İspanyol cimnastikçi Victoria Correia ikinci, Mısırlı sporcu Abeer Ramadan üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere madalyaları verildi.

Bugünkü yarışmalarla Türk cimnastikçiler 4 altın, 6 gümüş, 3 bronz olmak üzere 13 madalya kazanarak organizasyonu tamamladı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimnastikte Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda Türkiye 13 madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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