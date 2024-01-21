Cimnastikte "İl Temsilcileri ve Kulüp Başkanları Toplantısı" İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'ndeki toplantıya, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanları Mehmet Günbaş, Nataliya İmga, yönetim kurulu üyesi Esra Karabal Arda, kulüp başkanları ve il temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yeni dönemle ilgili fikir alışverişinde bulunulurken, temsilci ve kulüp başkanlarının soruları yanıtlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suat Çelen, "İllerimizde gönüllük esasıyla hizmet eden il temsilcilerimiz ve performans sporcuları yetiştiren güzide kulüplerimizin başkanları ile İstanbul Sancaktepe Eğitim Merkezimizde bir araya geldik. Hep birlikte cimnastiği geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.