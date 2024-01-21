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Cimnastikte İl Temsilcileri ve Kulüp Başkanları Toplantısı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
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Cimnastikte İl Temsilcileri ve Kulüp Başkanları Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya, il temsilcileri ve kulüp başkanları katıldı. Toplantıda yeni dönemle ilgili fikir alışverişi yapıldı ve sorular yanıtlandı. Çelen, cimnastiği geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

Cimnastikte İl Temsilcileri ve Kulüp Başkanları Toplantısı İstanbul\'da Yapıldı
21.01.2024 - 23:01,
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Cimnastikte "İl Temsilcileri ve Kulüp Başkanları Toplantısı" İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'ndeki toplantıya, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanları Mehmet Günbaş, Nataliya İmga, yönetim kurulu üyesi Esra Karabal Arda, kulüp başkanları ve il temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yeni dönemle ilgili fikir alışverişinde bulunulurken, temsilci ve kulüp başkanlarının soruları yanıtlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suat Çelen, "İllerimizde gönüllük esasıyla hizmet eden il temsilcilerimiz ve performans sporcuları yetiştiren güzide kulüplerimizin başkanları ile İstanbul Sancaktepe Eğitim Merkezimizde bir araya geldik. Hep birlikte cimnastiği geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Suat Çelen, İstanbul, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cimnastikte İl Temsilcileri ve Kulüp Başkanları Toplantısı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
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