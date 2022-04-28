Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında yarın sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak Allpower Akü Cizre Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda AA muhabirine açıklama yapan antrenör Cenk Yılmaz, ilk maçı 3-0 kaybettiklerini anımsatarak yarın oynanacak maça iyi hazırlandıklarını söyledi.

Maçı kendi seyircileri önünde kazanmak istediklerini belirten Yılmaz, "Maçı aldığımızda durum eşitlenecek ve kazananı 3'üncü maç belirleyecek. İlk maçı şansızlıklarla kaybettik ama ikinci maçtan umutluyuz. Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda yapılıyor. Oyuncularımıza güveniyoruz. Belki zor olacak ama zorluğun üstesinden geleceğiz. Kazanamazsak bile takımımız bu yıl büyük başarılar elde etti. Efeler Ligi'ne çıktığımız ilk senemizde Avrupa'da ülkemizi temsil edeceğiz. Bunun gururunu, takım, yönetim ve taraftarlar olarak yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Allpower Akü Cizre Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta arasındaki 5-6'ıncılık etabının ikinci karşılaşması yarın Şırnak Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.