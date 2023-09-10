Coco Gauff, Amerika Açık'ta şampiyon oldu

2023 Amerika Açık tek kadınlar finalinde 2 numaralı seri başı Aryna Sabalenka ile 6 numaralı seri başı ABD'li Coco Gauff karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Coco Gauff şampiyonluğa ulaştı.

GERİDEN GELDİ

Arthur Ashe Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk setini Sabalenka, 6-2 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan 19 yaşındaki Gauff, bu seti 6-3 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Karar setini baştan sona üstün götüren Gauff, bu seti de 6-2 kazanarak setlerle durumu 2-1'e getirdi ve 2023 Amerika Açık'ta şampiyon oldu.

İLK GRAND SLAM ZAFERİ

19 yaşındaki Coco Gauff, 2023 Amerika Açık şampiyonu olarak kariyerinde ilk kez bir Grand Slam şampiyonluğu elde etti. Gauff, daha önce 2022 yılında Fransa Açık'ta (Roland Garros) final oynama başarısı göstermişti. ABD'li genç raket, o finalde Polonyalı Iga Swiatek'e 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak 2'ncilikle yetinmişti.